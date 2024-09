Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Taxa abusiva das companhias aéreas

Fico impressionado a falta de respeito que o consumidor sofre com essas companhias aéreas. Se você comprar uma passagem e, por algum motivo, tiver de cancelar a viagem ou simplesmente alterar a data da viagem, é obrigado a pagar uma taxa absurda de quase 80% do valor da passagem original. E o pior, o Procon não pode atuar no caso pois essas diretrizes são aprovadas pela Anac. Fico me perguntando: qual a dificuldade de simplesmente disponibilizar o valor pago pelo passageiro como crédito na conta da companhia, caso ele desista, mas que possa usar numa outra oportunidade? Já não basta pagarmos uma passagem aérea caríssima, ainda arrumam um jeito de lesar o consumidor.

Flávia Freitas, via redes sociais

Veículos movidos à tração animal circulam livremente no trânsito do Recife

Gostaria de saber do Detran-PE, se esse carroceiros pagam IPVA para circularem pelas ruas do Recife? Aproveito para questionar também a CTTU, se os agentes multam esses "veículos" quando passam no sinal vermelho, para em local proibido ou outra qualquer infração de trânsito? Por fim, me dirijo à Prefeitura do Recife, através do Centro de Vigilância Ambiental, para saber o porquê não há uma fiscalização para a retirada dessas carroças das ruas, já que é proibido o uso de veículos movidos à tração animal e de animais para transportar cargas? Pelo visto existe algum projeto que a população desconhece em transformar o Recife na cidade de Nova Delhi (capital da Índia). Enquanto isso, motoristas e motociclistas são colocados em risco de um acidente.

Rafael Batista, por e-mail

Veículos movidos à tração animal circulam livremente no trânsito do Recife - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

População sofre no metrô

É uma humilhação total o que os passageiros do Metrô do Recife passam diariamente. Na quinta-feira (29), por exemplo, mais uma vez um metrô apresentou problemas técnicos - Linha que seguia do Jaboatão para o Centro. As pessoas tiveram de descer e ir caminhando até a estação Cavaleiro. É uma tremenda falta de respeito com a população. Quero saber até quando o governo vai ficar penalizando os pobres trabalhadores?

Klebson Lima, via redes sociais

Insegurança no centro do Recife

Se realmente precisar ir ao centro do Recife, eu já saiu de casa orando pedindo a Deus proteção. As paradas de ônibus ficam cheias de ladrões. A Avenida Guararapes não tem segurança nenhuma, as ruas transversais estão esquisitas com muitas lojas fechadas. Prefiro pagar nas caro nos shoppings do que me arriscar indo no centro. Aconselho idosos a não irem, pois eles são alvos preferidos dos bandidos quando sobem nos nos ônibus e no empurra empurra quando o transporte está lotado. Roubam e ninguém percebe. Pelo visto, a Polícia Militar já desistiu de atuar na Boa Vista, no bairro de Santo Antônio e no Marco Zero.

Cleide Batista, via redes sociais

Crime ambiental em São Paulo

Eu estive no interior de São Paulo na última sexta-feira (23) e fiquei assustada com tamanha devastação provocada por incêndios criminosos. Não se enxergava nada na estrada, a não ser fumaça pro todo lado e chamas nas matas que margeiam as rodovias. Imaginei a situação dos animais que ali viviam. Isso é um crime e deve ser punido todos os que causaram tamanho crime.

Ana Paula, via redes sociais

Enorme cratera na Tamarineira

Alô, Emlurb... Aqui na Rua Gomes Coutinho, defronte ao número 86, no bairro da Tamarineira, tem um enorme buraco que pode causar um acidente sério com algum motorista ou motociclista desatento. A cratera é tão grande que a população colocou até um pneu e galhos para tentar alertar quem vem dirigindo em direção ao perigo. Peço que mandem uma equipe ao local para tapar o buraco e fazer o devido recapeamento.

Gabriela Fernandes, via redes sociais

Enorme cratera na Tamarineira - GABRIELA FERNANDES / VOZ DO LEITOR

Escolha errada dos candidatos

A cada dois anos é a mesma coisa: os políticos prometem mundos e fundos, mas, quando se elegem, não cumprem 20% da proposta de campanha. Eu sempre desconfio dos candidatos que surgem com ideias mirabolantes, inviáveis financeira e politicamente. Também observo os candidatos que buscam a reeleição... Analiso o que fizeram nos anos anteriores, as propostas concretizadas e suas atuações, seja na Câmara (vereadores), na Alepe (deputados estaduais), Prefeitura e Governo. Mas, infelizmente, o nosso eleitor não tem o costume de pesquisar. Votam por indicação ou pela cara. Depois, quando a cidade, estado ou país está em dificuldade, quer culpar os candidatos que ajudaram a se eleger. Vai entender.

Fernando Gomes, via redes sociais