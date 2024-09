Voz do Leitor, 8/9: O legado gigante do ícone Sergio Mendes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos músicos mais criativos e ousados da nossa história, pianista, arranjador e compositor Sergio Mendes faleceu aos 83 anos. Natural de Niterói, se destacou no início da década de 60 do século passado com o movimento da Bossa Nova. Já em 1965, morando nos EUA, encantou o mundo com seu conjunto e introdução do seu samba-jazz. E, com arranjo inovador, um dos seus maiores sucessos foi o “Mas que nada”, com Jorge Ben. Por anos, seu conjunto foi formado pelo cantor Pery Ribeiro e a cantora Gracinha Leporace, com quem foi casado. De grande legado, vá em Paz, Sergio Mendes!

Resposta da Compesa

Em atenção ao leitor Henrique Lotto, a Compesa informa que abriu dia 6 o registro de atendimento e enviou uma equipe à Rua Vidal de Negreiro, em Vila Torre Galvão, em Paulista, e realizou a desobstrução da rede coletora de esgoto. Durante a execução do serviço, também foi verificada a necessidade de realizar uma obra para conserto no poço de visita, próximo ao posto de saúde desta rua, obra que será executada em até 15 dias. A Companhia reforça a necessidade de que as demandas sejam registradas nos canais de atendimento através do 0800 081 0195 ou no aplicativo da Compesa, disponível para Android e iOS, a fim de que a empresa possa agilizar o atendimento.

Na linha do BRT

Carroça na faixa do BRT, mostra Genival Paparazzi - Genival Paparazzi/Voz do Leitor

Na via onde deveria circular somente os BRTs, uma carroça faz seu caminho. Um perigo para acidentes com ônibus a qualquer hora, sem fiscalização alguma.



Estacionamento em entrada de prédio

Maria Geraldo Alfaror reclama de estacionamento em rua de Boa Viagem - Maria Geraldo Alfaror/Voz do Leitor

Os moradores da rua José Moreira Leal, nº 89, em Boa Viagem, têm que conviver sem poder entrar nas garagens do edifício Carlos Pereira Carneiro. No local, mesmo já tendo faixa amarela em todo o lado direito da rua, há pessoas que estacionam os veículos e ainda colocam obstáculos de concreto para dificultar a entrada e saída de veículos. Os moradores pedem à CTTU e demais autoridades, a instalação de placas de proibição de estacionamento, bem como a fiscalização do local.

