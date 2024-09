Voz do Leitor, 10/9: Faltam mais blitzes da Polícia Rodoviária Federal

Leitores do Jornal do Commercio enviam reclamações, sugestões e reflexões sobre o dia a dia da cidade, do Estado, do País e do mundo

A violência em nosso Estado poderia ser bem menor se a Polícia Rodoviária Federal (PRF) executasse suas atribuições com mais afinco e frequência nas principais estradas que cortam o Estado entre elas: A BR 232 e a BR101. É por essas rodovias que passam diariamente drogas, veículos roubados, como também, armas. Nas minhas idas e vindas, semanais, pela 232, com destino ao sertão do Estado observo nenhuma ação de abordagem dos agentes durante o dia e muito menos a noite. As unidades da PRF, onde estão localizadas, parecem abandonadas.

O dia 7 DE SETEMBRO, como sempre, FOI CONFUNDIDO com o início do VERÃO. O SENHOR TEMPO mostrou ao rico e ao pobre que ainda estamos no inverno, e tome chuva, frio e águas turvas do mar e dos rios. O início do VERÃO, só começa no dia 21 DE DEZEMBRO. Aguardemos, AINDA, POR PRIMEIRO, o inicio da PRIMAVERA, cuja estação começa no dia 22 deste mês, logo após o DIA DA ÀRVORE que é comemorado em 21 de setembro, comemoração esta que não haverá em 2024, por causa dos incendiários que estão sendo tratados pelo governo como marginais comuns. Esse tipo de bandido vai muito mais além, pois está exterminando com a fauna e a flora, e, paulatinamente, acabando com a vida aqui em nosso único planeta para se morar, INCLUSIVE COM A DELE E A DOS SEUS FAMILIARES.

Cavalos soltos em praia de Paulista

Três cavalos soltos na praia de Maria Farinha, em Paulista, estão deixando os banhista com medo. Se espanta, eles saem dando coice, podendo pegar numa criança e até em um adulto. Parece que em Paulista não existe recolhimento de animais. Peço até ajuda à prefeitura de Olinda pra fazer esse serviço.

Requalificação da PE-15

É público e notório que a gestão governamental do Estado de Pernambuco está trabalhando, porém temos ressalva ao prazo para conclusão de recuperação da Rodovia PE-15. Reiteramos o pedido de um olhar merecedor aos serviços, em respeito ao contribuinte.

