Voz do Leitor, 11/9: Nova linha de ônibus para estimular o turismo e o emprego em Maria Farinha

Apelamos ao governo de Pernambuco e ao Grande Recife Consórcio de Transporte que analisem a criação de uma nova linha de ônibus para atender à Praia de Maria Farinha, em Paulista, com integração com o TI Joana Bezerra.

A proposta seria: Maria Farinha (parada próximo ao Hotel Amoaras), com integração ao TI Joana Bezerra. Via: Derby/Ilha do Leite/IMIP/Hosp. D. Pedro II/ Ponte Joaquim Cardoso/AACD/Fórum.

Toda a orla tem muito comércio. Essa nova linha irá revolucionar Paulista, as praias. Dará uma nova visão da paradisíaca Maria Farinha com suas belezas naturais, incrementará o comércio e serviços públicos básicos.

Além disso, Paulista faz divisa com Igarassu via balsa, chegando às praias de Mangue Seco, Itamaracá e Coroa do Avião. Assim, reduziremos o desemprego e aumentaremos a oferta de lazer e turismo.

Bartolomeu Dias de Araujo

Mudanças climáticas no Brasil

Imagem de queimada no Pantanal - ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

As mudanças climáticas no Brasil, longe de se revelarem questão de mera conjectura ou ilogismo, apresentam-se, na realidade, como fenômeno concreto e inquestionável. Seus efeitos se fazem sentir na estrutura social e econômica, atingindo, sem discriminação, os mais variados pilares que sustentam a vida das pessoas. Cada impacto, cada perda, traduz-se em um prejuízo financeiro de grande magnitude, abrangendo setores diversos. Torna-se, pois, imperiosa a união da nação. A necessidade de solidariedade e ação conjunta revela-se como um dever inafastável, exigindo respostas coordenadas para mitigar os danos e assegurar um futuro sustentável e equilibrado para todas as gerações.

Luciano de Oliveira e Silva

Propaganda enganosa na internet

O que não falta no mundo da internet são ofertas de produtos e serviços que logo de cara não dá para acreditar. Alguns produtos prometem cura de doenças as mais variadas possíveis, sem que haja nenhum estudo a respeito. E o pior, induzem as pessoas a comprarem como se a indicação fosse de um médico e até chegam a dizer que foram liberados pela Anvisa. Observa-se também que são oferecidos investimentos com retorno que de tão absurdo nem de perto dá para acreditar, em que pese muitos caírem no golpe. E aí pergunto: cadê nossas autoridades que nada fazem. Observando que essas "ofertas" nada tem de liberdade de expressão. É puro golpe.

Marco Wanderley

Sucateamento do Metrô do Recife

Continua o sucateamento do serviço público de transporte. Nem estado nem prefeituras agem por uma solução para o problema. Usuários correm todos os riscos quando têm descer no meio caminho, caminhar sobre os trilhos. É hora de solucionar os problemas do transporte público.

João Guilherme Pontes