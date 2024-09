Voz do Leitor, 12/9: Seleção pior impossível

Leitores do Jornal do Commercio enviam reclamações, sugestões e reflexões sobre o dia a dia da cidade, do Estado, do País e do mundo

Com apoio da CBF, o técnico Dorival JR. deveria tomar uma decisão radical se quiser melhorar o desempenho da equipe brasileira e se classificar para Copa do Mundo de 2026. Pela minha modesta sugestão, é que na próxima convocação de outubro para os jogos de 10/10 (fora de casa) contra o Chile e 15/10 (em casa) contra o Peru, a melhor solução seria convocar jogadores das melhores equipes do País, como do Palmeiras e Botafogo (RJ). Que jogam com forte marcação, rápida saída de trás e contra-ataques eletrizantes que podem devolver ao torcedor brasileiro o prazer de assistir aos jogos da seleção. Já que o que vimos principalmente na noite desta última terça-feira, em Assunção, foi atuação de um time canarinho pior impossível, sem confiança, inoperante frente a um Paraguai. Que, formada por uma equipe fraca, inicialmente assustada, mas no decorrer da partida ao perceber que poderia vencer, lutou e fez por merecer o 1x0. Ou seja, no momento, para uma classificação minimamente digna do Brasil, para Copa de 2026, que será disputada no Canada, México e EUA, a solução é caseira! E é preciso coragem! Burrice será insistir no irrecuperável...

Paulo Panossian

Vergonhoso o entorno do Agamenon Magalhães

Lixo dentro do Hospital Agamenon - Izabel Wanderley/Voz do Leitor

Triste a situação do Hospital Agamenom Magalhães que além da super lotação, ainda padece da falta de cuidado dos administradores. É vergonhoso o entorno do Hospital com barracas que servem alimentos de toda natureza, sem nenhuma fiscalização e dentro do hospital, no estacionamento sempre há muito lixo acumulado. Peço aos administradores que mantenham as áreas limpas e dignas para receber os pacientes com mais dignidade. Peço aos gestores/diretores que cuidem melhor desse Hospital que sempre foi uma referência no nosso estado.

Izabel Wanderley

Taxa do Bombeiro

Lendo uma reportagem nessa referida coluna sobre a taxa do Bombeiro, a qual informava que essa taxa não estaria sendo mais enviada pelos correios, então entrei no site do Bombeiro para solicitar o boleto de pagamento, quando constatei que a taxa de 2023 não tinha sido quitada. Como eu guardo todos os meus recibos de pagamento pelo menos durante cinco anos, pude constatar que eu tinha feito o referido pagamento no dia 30/08/2023 pela rede bancária. Então voltei ao site do Bombeiro, onde eles mostravam dois números de telefones, e-mail e também zap. Sendo que os telefones chamam mas ninguém atende, passei um e-mail no dia 06/09/24 e até o presente ninguém respondeu. E ontem, por volta de 12:00, passei um zap e até a presente data nada ainda. Então, para que servem todos estes contatos se nenhum responde às nossas solicitações. Sim, também entrei em contato com a Secretaria da Fazenda, falando sobre a taxa do Bombeiro, dando o número do documento bancário, e o robô mandou que eu procurasse o Detran. Também nada resolvido.

Celso de Souza Almeida

Segurança em São Lourenço

Atenção 20º Batalhão de Polícia de São Lourenço da Mata, ninguém aguenta mais todo santo dia agora é um homicídio em São Lourenço da Mata, principalmente nos Bairros de Penedo, Pixete e Parque Capibaribe. Até toque de recolher em Penedo está tendo. Pelo Amor de Deus, ponham um freio nisso.

Fábio Santana