Voz do Leitor, 20/9: Por melhores equipamentos para o Corpo de Bombeiros

É torcer para que os moradores em prédios altos no Recife não sejam as próximas vítimas. Confira demandas e reflexões dos leitores do JC

Presenciei a equipe do Corpo de Bombeiros subir de escada até o 17° andar em um prédio no bairro de Boa Viagem para debelar um incêndio. É uma prova que o Estado não tem a preocupação em investir na compra de uma escada Magirus o facilitaria muito o trabalho dos profissionais. É torcer para que os moradores em prédios altos no Recife não sejam as próximas vítimas. A única certeza todo anos é o recebimento da Taxa de Prevenção Extinção de Incêndio.

Érique Medeiros

Pedestres sem segurança na travessia no Cais de Santa Rita

Além do afunilamento das faixas de circulação há meses, a região está perigosa e sem qualquer planejamento para a circulação de pedestres e ciclistas. Nem as construtoras cuidaram, nem a Prefeitura do Recife exigiu. - Guga Matos/JC Imagem

Como esperado e já previsto em reportagem deste mesmo JC, a transformação urbana do Cais de Santa Rita, no Centro do Recife, deixou mais uma vez a mobilidade ativa na mão. A travessia de pedestres entre o NovoHotel Marina e o Recife Expo Center está caótica e perigosa. E ficou evidente com o início dos eventos realizados no primeiro centro de convenções do Recife e a inauguração do hotel. As pessoas estão se deslocando entre os dois empreendimentos sem uma travessia segura porque nem a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) nem os dois empreendimentos turísticos pensaram no problema. Mais uma vez, a preocupação foi apenas com a circulação de veículos. Existe um semáforo de pedestres na via, mas afastado do hotel e da entrada do Cecon, desestimulando as pessoas a caminharem até ele. O resultado são pedestres se arriscando em meio aos carros, no trânsito já pesado e potencializado pelo fechamento da Ponte Giratória (12 de Setembro).

Júlia Melo

Resposta da Neoenergia 1

Em atenção ao leitor Inácio Feitosa, Neoenergia Pernambuco informa que os cabos ao chão ou desnivelados são de telecomunicações. As operadoras de telefonia são diariamente convocadas pela Neoenergia Pernambuco para regularizarem os fios instalados irregularmente em todo o Estado. O trabalho com foco na segurança da população e redução da poluição visual realizado pela distribuidora é pioneiro no Brasil. Nos anos de 2021, 2022 E 2023, as ações cotidianas de ordenamento de rede removeram mais de 200 toneladas de fiações e equipamentos de telecomunicações. Neste ano, o número já está próximo a 65 mil toneladas. O contrato de compartilhamento dos postes estabelece que cada empresa deve ser responsável por zelar por sua rede. No entanto, as operações de ordenamento seguem sendo conduzidas pela distribuidora de energia pelo fato de a maioria das operadoras não cumprirem com suas obrigações legais.

Da assessoria de comunicação

Resposta da Neoenergia 2

Em atenção à leitora Izabel Wanderley, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe à Rua Padre Roma, no Parnamirim, ainda nesta semana, para avaliar a situação do poste informado e tomar as medidas cabíveis.

Da assessoria de comunicação