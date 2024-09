Voz do Leitor, 21/9: Leitores ajudam Compesa a solucionar ligação clandestina e boca de lobo aberta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caso foi compartilhado por Izabel Wanderley, e a empresa informa que realizou a retirada do encanamento irregular no bairro do Rosarinho, no Recife

A partir da colaboração da leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que enviou nesta última sexta-feira (13) uma equipe à Rua Abreu e Lima, nº 195, no Rosarinho que realizou a retirada da ligação clandestina do local. A Compesa reforça que vem atuando constantemente no combate às ligações clandestinas de água, identificando e registrando Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia, assim como eliminando as situações irregulares que afetam diretamente o fornecimento de água e prejudica a população. Esse tipo de situação pode ser denunciada, anonimamente, pelos canais de atendimento da Companhia: (0800 081 0195), App Compesa Mobile, site www.compesa.com.br e lojas de atendimento, para que a equipe juntamente com o apoio da polícia possa está atuando no combate a esses furtos.

E Henrique Lotto agradece à Voz do Leitor pela credibilidade do espaço e também à Compesa "por ter resolvido esse descaso há seis meses", na Rua André Vidal de Negreiros, Vila Torres Galvão, em Paulista, no Grande Recife. Empresa fechou boca de lobo, conforme mostra a foto principal.

Política brasileira

A técnica empregada por candidatos populistas, de provocar seus oponentes até que estes percam a paciência, para então utilizar a reação contra eles mesmos, é um expediente já conhecido na história política. Tal método, outrora utilizado por regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo e o integralismo, reflete a intenção de desqualificar o debate, desviando-o do campo racional e enriquecedor. Longe de promover a dialética necessária à construção democrática, essa estratégia rebaixa o nível das discussões públicas, transformando o espaço político em arena de espetáculo e manipulação. Em vez de ideias e propostas, prevalece o ataque pessoal, que empobrece a inteligência coletiva e ofende a tradição de debates civilizados. É um comportamento que envergonha o Brasil e compromete a seriedade da política, corroendo as bases da democracia, ao apequenar o discurso público em prol de interesses imediatistas e mesquinhos.

Luciano de Oliveira e Silva

Buraco na rua Estrela

Buraco na rua Estrela, em Parnamirim, só faz aumentar a cada dia, segundo Frederico Carvalho - Frederico Carvalho/Voz do Leitor

Um buraco na Rua Estrela, no bairro de Parnamirim, Zona Norte do Recife, conforme mostra foto, começou bem pequeno há cerca de 30 dias. Como não foi consertado, vem aumentando a cada dia, indicando que, em pouco tempo, impedirá o trânsito no local. Peço à Emlurb que tome urgentemente as providências cabíveis.

Frederico Carvalho

Falta de educação no Trânsito

Estacionamento irregular na Rua João Coimbra, na Madalena, Zona Oeste no Recife - Felipe Carvalho/Voz do Leitor

Solicito que a CTTU faça rondas nas ruas da Madalena, Zona Oeste do Recife, especialmente na Rua João Coimbra, para coibir o estacionamento de veículos nas calcadas.

Felipe Carvalho