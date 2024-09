Voz do Leitor, 22/9: A diferença entre o saque aniversário e o empréstimo usando FGTS de garantia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leitores do Jornal do Commercio enviam diariamente demandas, reclamações e reflexões sobre as coisas de Pernambuco, do Brasil e do mundo

O governo federal quer acabar com o saque aniversário do FGTS. Para substituir isso, esse mesmo governo quer permitir que o trabalhador possa tirar empréstimos e dar como garantia o saldo do FGTS. Em suma, sacar não poder, se endividar sim.

Marco Wanderley

Perigo para pedestre no Segundo Jardim

Toco pontiagudo na calçada é risco para pedestres no Segundo Jardim de Boa Viagem - Telma Hevile/Voz do Leitor

No Segundo Jardim de Boa Viagem, zona sul do Recife, além da pista de cooper totalmente degrada, tem algo pontiagudo que pode ferir alguém. A Prefeitura deveria mandar retirar.

Telma Hevile

Postes com problema



Aqui na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Sítio do Cajá, em São Lourenço da mata, nas proximidades do Bar do Bel, dois postes estão com problemas. Um já está remendado, outro todo se partindo, fazendo-se necessária a substituição.

Fábio Santana

Educação em Jaboatão dos Guararapes

Agradeço ao Sistema SJCC, que divulgou nossos apelos, e enfim a Prefeitura de Jaboatão desapropriou o prédio da antiga escola Park, que encerrou suas atividades em 2022. Agora, eu apelo à gestão municipal para que instale uma creche ou uma escola em tempo integral no local, que está abandonado desde que passou para o poder público. Faz quase um ano que o local foi adquirido pelo município, porém até agora as comunidades vizinhas continuam sem ter um local seguro para deixar suas crianças no bairro de Massangana. Atenção, Prefeitura, o futuro de nosso município pede essa creche de presente!!!

Fábio Jr.

Rua remendada pela metade

A Rua Mizael Montenegro, no Parnamirim, zona norte do Recife, foi remendada pela metade. E a outra metade? Não seria melhor passar a máquina nela toda? Pensem nisso! O serviço deve ser completo! Para isso, pagamos IPTU tão caro! Aguardo retorno.

Dorina Riccardi