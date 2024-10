Voz do Leitor, 24/9: Calçadas do Cais de Santa Rita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor pede melhoria no local, com reforça das calçadas, limpeza e recolocação de árvores. Confira mais demanda dos leitores do JC

Venho, mais uma vez, através desse espaço valioso, solicitar a prefeitura inclua novamente a calçada do Cais de Santa Rita, que margeia a área onde foram alocados os ambulantes, no programa Calçada legal, ou simplesmente tampe as crateras. Além disso, é necessário reforçar a limpeza do local, que vive imundo, nada condizente com os dois empreendimentos vizinhos, o Novotel Marina e o centro de convenções. Por fim, repor sa árvores vandalizadas nos locais reservados para arborização, como forma de diminuir a aridez do local.

Wlademir Lacerda de Moura

Ruas abandonadas em Barra de Jangada

Fabio Jr atenta para ruas abandonadas em Barra de Jangada, Jaboatão - Fabio Jr/Voz do Leitor

Moradores da Rua Fernando Lobo, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, apelam à Prefeitura para que olhe um pouco para a abandonada comunidade. Ficam indignados pois veem frequentemente muitas melhorarias a poucos metros da comunidade, na orla do município, detentora da atenção principal por parte da administração municipal. Enquanto torram-se milhões de reais em parques e orla, a comunidade não consegue sair de casa quando chove e a lama vira boné. Atenção, Prefeitura, temos a segunda maior arrecadação do estado de Pernambuco.

Fabio Jr

Parques sem árvores

Árvores na frente do antigo prédio do Diario de Pernambuco, na Praça da Indeendência - Nelson Cunha/Voz do Leitor

É sabido que faltam mais árvores nos parques do Recife. As que estão em lugar indevido incomodam. É o caso de três frondosas que escondem a frente do histórico prédio do Diario de Pernambuco, na Praça da Independência. Basta a Prefeitura recorrer aos bombeiros para remover e plantá-las em algum parque. Se o Recentro fosse atento, resolveria isso.

Nelson Cunha

Lona do mercado da Boa Vista

Estão uma vergonha os pedaços de lona que fazem a cobertura do Mercado da Boa Vista. Os turistas que vão ao mercado rezam para não chover, pois são pedaços de lona que cobrem os quiosques do mercado que mais recebe turistas aos finais de semana. Esse é o cartão postal negativo do mercado.

Genival Paparazzi