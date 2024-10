Voz do Leitor, 25/9: A culpa do trânsito caótico é de todo mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muito se fala, e eu não discordo, que Recife é a cidade com um dos trânsitos mais travados do país. Muitos fatores contribuem para o agravamento deste problema. Faz anos que a nossa cidade não tem uma obra de grande porte, que poderia ser uma alternativa para melhorar a circulação de veículos, possibilitando uma maior fluidez no nosso caótico trânsito.

Apesar do número cada vez maior de veículos em circulação, a última grande obra recente foi a Via Mangue. Também nós, motoristas, temos uma significativa parcela de culpa por todo este caos.

Não sei se por falta de formação e orientação nos CFC’s, boa parte dos motoristas recifenses não costuma dar passagem para aqueles que vem com uma velocidade maior, porém dentro dos limites da via.

Transito bastante pelas Avenidas Agamenon Magalhães e Abdias de Carvalho e é muito comum, ao longo destas vias, observar motoristas que ocupam as 3 vias das mesmas com uma velocidade inferior ao limite permitido, causando retenções e engarrafamentos.

Conforme previsto no artigo 29 do CTB, a faixa da esquerda é sempre destinada ao veículo de maior velocidade. Aliás, desrespeito às leis de trânsito, falta de educação e de empatia são comuns não só em Recife, mas também em outras cidades pernambucanas.

Entendo que todos nós poderíamos melhorar este cenário, com uma mudança de cultura dos nossos motoristas no respeito às leis de trânsito, mas também com a participação mais incisiva dos órgãos gestores do trânsito do Recife (CTTU) e do estado (DETRAN-PE).

E também educar os ciclistas a transitarem no mesmo sentido dos carros, nunca em sentido contrário, conforme previsto no artigo 58 do CTB e muito menos nas calçadas.

Já vi ciclistas abdicarem das ciclofaixas e ciclovias existentes para disputar espaço com automóveis. Assim também como vejo constantemente motociclistas utilizando as ciclovias e ciclofaixas. Se todos colaborarem, teremos um trânsito mais seguro.

Marcelo Santana

Reforço na iluminação

Rua mal iluminada no Bairro do Espinheiro - Igor Rodrigo/Voz do Leitor

A Rua 48, no Bairro do Espinheiro, está uma escuridão só! Moradores lamentam o abandono e a ausência de uma boa iluminação! Os bandidos adoram desse jeito!

Igor Rodrigo Tenorio da Silva

Obra retém veículos diariamente

Obra na Avenida Recife atrapalha o trânsito - Maria José Velasco/Voz do Leitor

É uma falta respeito com aqueles que precisam usar a Avenida Recife, no bairro de Areias, em direção à Zona Sul do Recife. Uma obra que se arrasta, há meses, sem uma conclusão. Diariamente perdemos tempo com engarrafamentos gigantes com os desvios sendo realizados por dentro do bairro. Em São Paulo, onde morei, isso não aconteceria. Diferentemente da capital pernambucana, os paulistas têm uma equipe que trabalha 24 horas por dia.

Ligações incômodas

Em um dia, bloqueei 36 ligações recebidas pelo celular! Até quando vamos ter direito ao uso do celular com tranquilidade? Impossível viver num País assim! Cadê as normas de direitos humanos?

Dorina Riccardi