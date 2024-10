Voz do Leitor, 26/9: Por uma chegada ao Recife mais bem cuidada, limpa e iluminada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A entrada da cidade do Recife pelo complexo de viadutos que cortam a BR-101 e a BR-232 é, de fato, assustadora e inaceitável. Enquanto em outras capitais do Nordeste as vias de entrada são bem cuidadas e servem como verdadeiros portais de boas-vindas, a entrada do Recife é marcada por falta de limpeza, iluminação precária e completa desorganização.

Tive recentemente a experiência de um amigo de Fortaleza que teve dificuldades para encontrar o caminho para minha casa na altura dos viadutos, mesmo utilizando um aplicativo de viagens. Confuso com a falta de iluminação e de sinalização, errou o acesso algumas vezes. Sua "experiência" ainda foi brindada com uma tentativa de assalto.

O descaso com a segurança e a falta de infraestrutura adequada nessa região é outro "gol contra" para nossa cidade.

A responsabilidade por essa situação não pode ser atribuída somente ao governo federal, estadual ou municipal - nós, recifenses, também temos culpa por aceitar a falta de zelo com nossa cidade.

A desordem no principal acesso da cidade não pode ser considerada normal ou aceitável. É preciso cobrar das autoridades ações efetivas para melhorar a infraestrutura da entrada da cidade e garantir a segurança dos moradores e visitantes.

Inácio Feitosa

Trânsito na PE-15

PE 15 - Obras - Carros - Ônibus - BRT - Máquinas na Pista - Trabalhadores - Requalificação - Rodovia PE 15 - Estação BRT - GUGA MATOS - Olinda - Paulista - Guga Matos/JC Imagem

Reconhecemos os esforços do governo do estado quanto à realização de obras na região metropolitana, porém se faz necessário um pouco mais de organização na condução das mesmas.

O trânsito na PE-15, no trecho de Paulista, está complicado e perigoso devido à requalificação da via, principalmente nos fins de tarde e noite.

Solicitamos encarecidamente às autoridades colocar agentes do DER para tornar segura a travessia de pedestres entre o Hospital Central e a entrada da comunidade de Sítio Fragoso, na cidade do Paulista.

Luiz Henrique de S. Silva

Ciclofaixa do Cordeiro abandonada

A ciclofaixa da Avenida Inácio Monteiro, Bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife, está abandonada e sem manutenção. Solicitamos providências à Emlurb.

Fábio Fazon

Ataque de Pitbull em Olinda

Até quando continuaremos com ataques de Pitbull em nosso Estado? Os tutores destes animais precisam ser punidos, por não cumprirem as regras estabelecidas para cães de grande porte. Um absurdo um cão com esse histórico de ataques passear sem focinheira e sem guia curta. São muitos casos já registrados aqui e em outros Estados. Lamentável.



Djair Neto