Voz do Leitor, 28/9: A Constituição vale ou não vale para todos?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A influenciadora Deolane Bezerra, muito rica, pega nas investigações com graves crimes cometidos até de lavagem de dinheiro, e o cantor sertanejo também de muitas posses como Gusttavo Lima, que cometeu crimes de lavagem de dinheiro e associado a jogos ilegais, tiveram suas prisões decretadas.

O cantor com outro agravante de ter transportado para o exterior em seu avião investigados pelos mesmos crimes a fim de não serem pegos pela justiça brasileira.

O estranho é que, mesmo depois de tantas evidências de crimes praticados e decretadas prisões dos citados, esses sortudos e supostos vis têm suas prisões revogadas (por duas vezes a Deolane...). Inclusive a de Gusttavo Lima, mesmo estando em fuga para o exterior, mesmo assim recebeu esse estranho benefício.

Não sendo jurista, pergunto; se a nossa Constituição garante que todos são iguais perante a lei, por que depois de tantas evidências de graves crimes confirmados pelas investigações, os citados acima, com perdão da palavra, recebem essa gentileza do nosso judiciário?!

Já que, por crimes infinitamente menos sofisticados que os praticados por Deolane e Lima, por que muitos brasileiros passam anos atrás das grades?

Paulo Panossian

Desliga esse volume

Não sei qual a coisa mais chata na TV aberta ultimamente. Se o caso Deolane e Nivaldo Lima ou o guia eleitoral. Acho que quem sai ganhando mesmo em tudo isso são os personagens. Bravo!!

Paulo de Luna

Quadra abandonada



Moradores do Conjunto Marcos Freire, em Jaboatão, cobram a reforma da quadra, único equipamento de lazer da comunidade - Fábio Jr/Voz do Leitor

Moradores do Conjunto Marcos Freire em Jaboatão dos Guararapes cobram providências urgentes da Prefeitura para a reforma do único equipamento de lazer da comunidade. Entra ano e sai ano e a desculpa da falta de verbas não convence mais o contribuinte que vê com indignação a sua cidade ter mais de dois bilhões de orçamento anual. Querem ter o mesmo tratamento dispensado aos moradores da orla que são presenteados com parques todo ano.

Fábio Jr.

Cadê os incendiários?

A nossa justiça é uma das mais benevolentes do mundo. No linguajar matuto, os “Teje preso” e “Teje solto”, a toda hora, chegam a ser hilários. Cadê os incendiários que foram detidos? Quem são eles? Quais os seus nomes? O que eles fazem nos seus Estados? Qual a razão de terem provocado os incêndios? Quantos anos pegaram de detenção? Pelo menos não tomei conhecimento desses detalhes na imprensa. E haja fogo no mato, destruindo a fauna e a flora, e atentando contra a saúde e a vida dos seres humanos. Se as providências da justiça não repercutirem de forma positiva, os infratores da lei continuarão achando fácil cometer os seus delitos.



Cláudio de Melo Silva

Inacreditável

Decorridos mais de 30 dias da publicação, neste espaço, do impasse desagradável do trânsito na confluência das ruas Benvinda de Farias e Aviador Severiano Lins, nada foi feito, nem sequer uma visita na referida área por parte da CTTU. Esta semana, por volta de meio-dia, houve um sinistro de leve proporção entre uma moto e um transeunte, por que o transeunte não sabia que no trecho dos 50 m falado anteriormente era uma via de mão dupla. Com a palavra, a CTTU.

Paulo Fernando

Conflito no Oriente Médio

O conflito entre israelenses e palestinos, com suas raízes profundas e multifacetadas, não pode ser compreendido por reduções binárias. Tanto Israel quanto a Palestina estão presos em uma rede de interesses, traições e lutas, onde as responsabilidades são distribuídas de maneira mais difusa do que discursos políticos permitem reconhecer. Urge, portanto, tratar a questão com a profundidade que a história exige, evitando julgamentos superficiais que comprometem a justiça verdadeira.

Luciano de Oliveira e Silva