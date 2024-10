Voz do Leitor, 29/9: Jogos de apostas online no centro da discussão do País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Cabe ao Estado, à luz de uma ética fundada no bem comum, intervir para regulamentar". Leia mais reflexões e análises dos leitores do JC

As apostas e jogos de azar, proliferados pelas chamadas "Bets" no Brasil, configuram uma grave distorção no convívio social, fomentando um vício que corrompe a estrutura familiar e incita comportamentos desviantes.

Em uma sociedade já fragilizada por desigualdades, esses jogos iludem o povo com a promessa de riqueza rápida, sem esforço produtivo. Assim, destroem valores essenciais como o trabalho honesto e a responsabilidade social.

O que se vê, portanto, é um ciclo de endividamento, desagregação e violência. Cabe ao Estado, à luz de uma ética fundada no bem comum, intervir para regulamentar e, em muitos casos, proibir essas práticas predatórias, que apenas agravam o cenário de miséria e desespero para aqueles que buscam, iludidos, uma saída ilusória.

Luciano de Oliveira e Silva

Cigarro eletrônico

O governo federal na sua sanha de arrecadar dinheiro está liberando o uso do cigarro eletrônico. Quando nossos filhos e jovens estiverem viciados e precisando de ajuda especializada, teremos?

Maurício José

Redutores de velocidade

Mais uma vez apelo à Voz do Leitor: a Rua Álvaro Macedo, Poço da Panela, Zona Norte do Recife, necessita de redutores de velocidade. Motoristas apressadinhos desenvolvem nessa rua alta velocidade, a qualquer hora, especialmente à noite. Há risco alto de atropelamentos e colisões.

Paulo Costa

União para conter fogo

Sugeri quando da tragédia do Rio Grande Sul a criação do Ministério da Defesa Civil para coordenar ação conjunta dos Estados e municípios, com objetivo de prevenção de acidentes Climáticos. Só agora, com o Brasil pegando fogo, a fumaça incomodando Brasília e São Paulo, o governo acorda e reconhece que urge unir todos, antes que o país desapareça em cinzas. Porque não criar ação conjunta? Por que não unir Estados e municípios em uma ação urgente conjunta?

João Guilherme Pontes

Premiação para Raphael Guerra do JC

Quero parabenizar este talento no jornalismo! Orgulho desse meu aluno salesiano! Estou morando em Brasília, mas sempre acompanho o JC.

Elson Ferreira

Serviço de asfalto

O que trago neste e-mail é uma solicitação que fiz desde dia 04/09/24 à Emlurb para reparação do asfalto ao lado de uma tampa de esgoto na rua Ipojuca, Areias, e simplesmente não só não vieram, como há enorme dificuldade e obter informações do protocolo. Lamentável o descaso, já está comprometendo a segurança devido ao grande número de veículos que passam nesta rua.

Irineu Lôbo Barreto Neto