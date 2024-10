Voz do Leitor: Rua Frei Caneca ainda demanda atenção, em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Desesperados e revoltados com tanto descaso, moradores da Rua Frei Caneca, em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes, refazem o apelo para a gestão municipal fazer a pavimentação e drenagem do logradouro. Mesmo tendo o nome de um dos mártires da independência, o local agoniza esperando que um dia a sorte lhe sorria, tal qual as vias da orla do município. Sabemos que temos a segunda maior arrecadação do Estado de Pernambuco, e certamente este descaso está mais para falta de vontade política de resolver as coisas do que falta de verba, afinal de contas são quase dois bilhões e meio de reais por ano para cuidar do povo e de suas necessidades. Atenção prefeitura!

Fábio Jr, por e-mail

Parada de ônibus na Rua do Futuro, logo após o semáforo da Rua Santos Dumont - IZABEL WANDERLEY/ VOZ DO LEITOR

Paradas de ônibus sem nenhum cuidado

Coitados dos turistas que visitam a nossa cidade e se deparam com paradas de ônibus enferrujadas e caindo aos pedaços literalmente, como nessa foto. Sei que está sendo feita a troca, mas a passos de tartarugas. Ao menos deveria sinalizar aos usuários que em breve ele contará com "Paradas de ônibus" mais modernas e confortáveis. Eu fico indignada com essa falta de respeito ao cidadão usuário do transporte urbano.

Izabel Wanderley, por e-mail

Extrema pobreza no Nordeste

Mais um triste indicador para o Nordeste: 55% das pessoas na linha de extrema pobreza do Brasil estão nessa região e precisam de programas sociais, como o Bolsa Família, mais do que nunca para sobreviverem. Isso é consequência da baixa escolaridade desse grupo e também do péssimo ensino público aqui oferecido, o que provoca a falta de oportunidade de emprego. Com isso, temos um círculo vicioso envolvendo esse pessoal: sem qualificação, sem oportunidade de emprego e sem salário, aumento da pobreza, aumento das despesas com programas sociais.



Marco Wanderley, por e-mail

Mudança no sistema da SAD ainda gera transtornos

Desde julho último, após a mudança no sistema de TI implantado pela Secretaria de Administração, os servidores do Estado de Pernambuco sofrem com descontos indevidos nos seus contracheques. Por exemplo, valores que devem constar no item vantagens, como o adicional por Perigo Laboral (Insalubridade), são transportados para o item descontos, e até descontados mais de uma vez. A Secretaria de Administração vem fechando os olhos para este grave problema.

Marcelo Maia, por e-mail