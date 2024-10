Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Falta de fiscalização no Parque da Jaqueira

O Parque da Jaqueira não esta sendo bem policiado pelos guardas municipais, da Prefeitura do Recife. Aos domingos, normalmente, várias pessoas andam de bicicleta na pista de caminhada, sendo que existe a pista exclusiva para os ciclistas. No feriado de 12 de outubro aconteceu a mesma coisa. O pior é que não tinha guarda para fiscalizar essa situação. Só tinha um dentro da guarita, devidamente refrigerada. O prefeito tem por obrigação corrigir isso e colocar mais guardas municipais no Parque.

Alberto Belisário, por e-mail

Sem limpeza nas ruas do centro do Recife

A falta de limpeza e com algum animal morto preso nas canaletas de águas pluviais na Rua da Praia, em frente ao número 175, no bairro de São José, centro do Recife, vem causando mal estar a todos os comerciantes e para quem circula pela calçada. Onde está a equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana da Prefeitura do Recife, que não observa esse absurdo? Vamos trabalhar Emlurb.

Maria José, por e-mail

Prédios históricos recuperados

Depois de muitos anos de abandono, finalmente, os prédios históricos e belíssimos da antiga Fábrica Tacaruna - esta, inclusive, tinha como tradição, todo Natal, iluminar sua chaminé - e do Liceu de Artes e Ofícios serão recuperados por iniciativa da governadora Raquel Lyra. São ações como essas que precisam se tornar rotineiras, principalmente no Centro do Recife.

Marco Wanderley, por e-mail

Alterações no Imposto de Renda

A atualização da tabela do Imposto de Renda no Brasil é frequentemente discutida em termos de correção pela inflação, mas outros aspectos igualmente importantes recebem menos atenção. Um deles é a necessidade de justiça tributária para as faixas de menor renda. A defasagem da tabela impacta desproporcionalmente os trabalhadores com rendimentos mais baixos, que acabam sendo tributados de forma injusta. Outro ponto é a simplificação do sistema tributário, já que a falta de ajustes adequados sobrecarrega o contribuinte com maior burocracia e inconsistências. Além disso, a desatualização afeta a capacidade de consumo das classes médias e baixa, o que pode gerar retração econômica ao reduzir o poder de compra de uma parcela significativa da população.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Cadeira quebrada em avião da Azul

Uma amiga relatou que uma aeronave da Azul, com destino a Aracaju, no dia 9 de outubro, no voo 2634, estava com uma cadeira quebrada e interditada, algo que causou grande ansiedade nela e até sintomas de pânico, por imaginar como estariam os demais equipamentos dessa aeronave. Peço a Azul e a Anac que façam uma vistoria mais detalhada nas aeronaves antes de liberá-las.

Izabel Wanderley, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Wilson Vieira, a Neoenergia Pernambuco informa que os fios ao chão na esquina da Antônio Falcão com a Professor Júlio Ferreira de Melo pertencem à rede de telefonia. Uma equipe da distribuidora será enviada ao local para eliminar o risco de acidentes, mas é importante ressaltar que cada empresa é responsável pela própria rede. Apenas nos primeiros nove meses deste ano, a Neoenergia já promoveu a vistoria em mais de 18 mil postes do Estado, quando retirou cerca de 2,5 mil caixas de internet irregulares e 75 toneladas de equipamentos de telecomunicações fora do padrão de segurança para a população.

Assessoria de Imprensa

Resposta da Compesa

Em atenção ao leitor Leonardo Macedo, a Compesa explica que tem investido em projetos e obras para acelerar as metas de universalização dos serviços de saneamento no Estado. Na Região Metropolitana do Recife, a Companhia atua com o Programada Cidade Saneada, a parceria público-privada que visa ampliar a cobertura de esgotamento sanitário nos 14 municípios da região e ainda na cidade de Goiana, na Mata Norte. A iniciativa já proporcionou diversos benefícios para a população pernambucana como o aumento do volume de esgoto tratado e o incremento do índice de atendimento na RMR, oportunizando assim a melhoria na qualidade de vida da população. Até o momento, já foram realizados investimentos importantes em obras de ampliação e implantação de novos sistemas de esgotamento sanitário em quase toda a RMR, incluindo municípios as cidades de Olinda e Recife. Atualmente, destacam-se as obras de ampliação de sistemas que se encontram em andamento em Jaboatão dos Guararapes para benefício dos bairros de Cajueiro Seco e Prazeres, além dos bairros já beneficiados na primeira etapa: Barra de Jangada, Candeia e Piedade. A meta do programa é alcançar 6 milhões de pessoas com investimento total de R$ 8 bilhões.

Assessoria de Imprensa