Leitor da coluna denuncia o lixão irregular que se formou na Rua Dr. Vicente Meira, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife

Descarte irregular de lixo

É incrível a falta de educação da população. Não tem jeito. Já fiz inúmeras denúncias a cerca desse lixão irregular na Rua Dr. Vicente Meira, no bairro do Espinheiro, mas diariamente as pessoas descartam inúmeros dejetos na calçada desse ponto de táxi. O local fica empestado de moscas, muriçocas, baratas, pombos... Ninguém consegue passar pela calçada porque a sujeira toma conta de todo local. Não é possível que isso nunca será resolvido de forma definitiva. E olhe que estamos falando de um bairro tido como nobre, imagina o que a população que mora nas periferias não sofrem. Alô, Emlurb, vamos trabalhar.

Rafael Batista, por e-mail

Descarte irregular de lixo - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Gratuidade do transporte público no ENEM

A educação parece não ser prioridade. Dia de Enem deveria ser liberada a gratuidade das passagens de ônibus e de metrô em Pernambuco. Mas, nos dias de eleição, aí é liberada a gratuidade com a velocidade da luz. Me pergunto: por que a gratuidade do metrô no segundo das eleições de Paulista e Olinda se o metrô passa longe desses dois municípios. Não há a mínima necessidade, pois quem vota nas duas cidades, em sua grande maioria, mora lá. Tudo é apenas jogada política.

Douglas Cabral, via redes sociais

Recuperação de estradas de Itamaracá

O governo de Pernambuco está anunciando investimento nas estradas do estado. Espero que dentro do planejamento estava a recuperação da PE-35, entre a ponte da Ilha de Itamaracá até a entrada do Forte Orange. Também poderia fazer o asfaltamento da estrada que dá acesso à Praia do Sossego, também na Ilha de Itamaracá. A buraqueira é enorme... Uma vergonha! Sai governo, entra governo e a situação é a mesma.

Everaldo Filho, via redes sociais

Pedágios em Pernambuco

É um absurdo e um abuso essa prática de pedágio nos estados. A população paga caro os impostos para que o governo construa e mantenha e plenas condições todas as rodovias. Mas aí o que acontece: o governo pega o dinheiro e entrega para as empresas construírem as rodovias privadas e cobrar da população, através de pedágios, para que possa circular nas vias em boas condições. É um absurdo de tamanho lastimável.

Cláudia Ribeiro, via redes sociais

Mobilidade urbana sustentável

Se o objetivo de investimentos em estradas for para ampliar veículos motorizados sem investimentos numa mobilidade urbana sustentável, como a construção de infraestrutura cicloviária com inclusão dos ciclistas na sociedade, ou como inclusão das crianças, idosos e PCDs, estaremos remando mais vez contra corrente e seguindo despreparado para enfrentar as consequências das mudanças climáticas que de fato acontecerá.

Rivaldo Soares, via redes sociais

Sport mira título

Com os últimos resultados, o Sport está mais encaminhado do que nunca à Série A do Brasileirão. Agora, ao meu ver, é buscar o título da Série B, para se despedir dessa divisão ingrata é grande estilo. O time cresceu bastante de produção sob o comando de Pepa, que tem se mostrado um bom treinador e que tem gana de crescer no cenário futebolístico brasileiro. Serão cinco decisões pela frente - duas em casa e três fora.

Lucas Holanda, por e-mail