Falta de irrigação de plantas em canteiro da ponte Iputinga-Monteiro

A Prefeitura do Recife quando anunciou a entrega da Ponte Iputinga-Monteiro prometeu o plantio de diversas árvores nas ruas da localidade. No entanto, a única obra de paisagismo apresentada até o momento foi a implementação de alguns canteiros nos dois extremos da ponte. Canteiros esses, que por sinal, já estão com a grama esturricada e as plantas secas... Tudo devido a simples falta de irrigação. É preciso cuidado e manutenção, Emlurb.

Wlademir de Moura, por e-mail

Falta de irrigação de plantas em canteiro da ponte Iputinga-Monteiro - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Faixa exclusiva para motos

Realmente a proposta de faixa exclusiva para motos é excelente. O problema são aqueles motociclistas irresponsáveis que não respeitam nada e nem ninguém. Eu trabalho de moto Uber e não passo pano para esse tipo de motociclista suicida não, parecem mais pilotos kamikazes. Se as pessoas tivessem mais educação, respeito e prudência em cima de uma moto, com certeza essa proposta daria super certo.

Rodrigo Barbalho, via redes sociais

Respeito no trânsito

Os ciclistas precisam de muita visibilidade aqui no Recife. Não se trata apenas de investir em ciclofaixas e ciclovias... É preciso conscientizar e educar a população não apenas sobre direitos, mas também os deveres de cada um no trânsito. É preciso respeitar o espaço de cada um, sem isso, não sairemos do canto e cada vez mais veremos mais acidentes fatais nas ruas e avenidas da cidade.

Flávio Santana, via redes sociais

Recife sem infraestrutura

Moro no Rio de Janeiro e comprei, há uns quatro anos, um apartamento a duas quadras da praia de Boa Viagem. Viajo há anos para o Recife, pois tenho família na cidade. E, sinceramente, o que venho constatando é que a capital pernambucana está muito abandonada, principalmente no centro da cidade e no Recife Antigo. Falta interesse político e prioridade nos investimentos. Não há um planejamento setorial para melhorar a cidade.

Grace Torres, via redes sociais

Fios roubados

Esses meliantes que roubam fios dos postes públicos perderam completamente a vergonha na cara e agem livremente a luz do dia, com a tranquilidade de quem sabe que sairão impunes, diante da ineficiência da Polícia Militar. Esse caso aconteceu no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, mas tem ocorrido em diversos bairros da cidade. Ou se faz uma operação dura para combater esse mercado - porque se tem quem rouba, tem quem compra -, ou mais e mais casos ocorrerão.

Fernando Marinho, por e-mail

Fios roubados dos postes públicos - FERNANDO MARINHO / VOZ DO LEITOR

Injustiça contra Vinícius Júnior

Incrível como o racismo ainda é um problema social para muitos. Vinícius Júnior o meu respeito por você não é só pelo que você faz dentro de campo e seu futebol, mas por tudo o que você representa e por toda a sua luta contra esses racistas. Craque não tem cor, craque tem força, talento e perseverança, algo que você tem de sobra. Você é, sem dúvida, maior qualquer premiação de bola de ouro, que está mais para bola roubada.

Nilson Santos, via redes sociais

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Fábio Santana, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe à Rua Presidente Getúlio Vargas, em São Lourenço da Mata, e não identificou inconsistências na rede de distribuição. Os colaboradores da distribuidora também conversaram com os moradores locais, que não relataram problemas de fornecimento. A empresa solicita maiores informações como número do código do cliente ou o endereço exato da unidade consumidora para que possa fazer uma nova avaliação mais direcionada. É importante também que o consumidor busque um eletricista para avaliação da rede interna do imóvel.

Assessoria de Imprensa