Bueiro sem tampa no bairro do Rosarinho

Alô, Compesa. Na Rua Teles Júnior, defronte ao número 122, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, esse bueiro está sem tampa. Moradores da localidade tiveram de colocar sacos com entulhos e galhos de árvore para indicar aos motoristas sobre o perigo de cair no buraco e acabar provocando um grave acidente. Peço que reponham a tampa desse bueiro antes que algo aconteça.

Carolina Reis, por e-mail

Barata em merenda escolar

É um absurdo que até a merenda dos estudantes das escolas estaduais seja tratada com tanto descaso. Encontrar uma barata no prato não é só falta de higiene, é falta de respeito. E ainda tentam calar quem denuncia? Em vez de se preocuparem em resolver o problema, ficam mais preocupados em proteger a imagem da escola. Merenda de qualidade é direito básico, não um favor. Os estudantes merecem respeito e condições dignas, não desculpas esfarrapadas.

Willian Lima, via redes sociais

Falta de fiscalização sanitária nas escolas

Já tivemos casos de ser encontrado tapuru nas merendas escolares, agora uma barata. É inadmissível que isso aconteça dentro das escolas públicas do Estado. Não há nenhum tipo de fiscalização sanitária? Alimentação é um direito básico de cada cidadão, ainda mais de crianças e adolescentes que vivem numa condição inferior e, muitas vezes, aguardam a comida da escola para fazer a primeira refeição do dia - muitas vezes até a última. O governo precisa agir com rigidez e não permitir que isso se torne rotina.

Katia Cunha, via redes sociais

Hospital da Restauração

Estive recentemente no Hospital da Restauração e as novas enfermarias ficaram boas para o que era antes. Mas, na parte de baixo, o local ainda parece ser um cenário de guerra: muita gente jogada nas macas pelos corredores esperando o primeiro atendimento. Isso é desumano. Tem de reformar o hospital inteiro... Se você entrar pela emergência até o 5º andar você enxerga claramente a precariedade do hospital.

Carlos Eduardo, via redes sociais

Mobilidade da Avenida Boa Viagem

Fico impressionado com a quantidade de semáforos existentes na Avenida Boa Viagem. Mesmo com pouco mais de 8 quilômetros de extensão, a avenida conta com 29 semáforos. Não há a menor necessidade de tantos e, pior, a imensa maioria não são sincronizados. Ou seja, trava e aumenta ainda mais o congestionamento da avenida. Por isso, o Recife tem um dos piores trânsitos do Brasil. Se observar as orlas das outras capitais nordestinas: João Pessoa, Natal, Maceió, Fortaleza, Aracaju, Salvador... Todas eliminaram os semáforos, diminuíram a quantidade de faixas e passaram a controlar a velocidade da via com radares. Em resumo, deu maior fluidez ao trânsito, pois não há empecilhos dos semáforos, nenhum motorista mal-educado pode acelerar acima do permitido - todos seguem na mesma velocidade -, os pedestres conseguem atravessar com segurança (pois as vias têm menos faixas e os carros trafegam numa velocidade menor)... Todo mundo ganha. É preciso boa vontade pra promover o devido estudo e colocar em prática. No caso do Recife, prefeito João Campos, basta "colar" dos vizinhos e fazer o que as demais capitais já fizeram.

Celso Barros, via redes sociais

Blitzes só param motociclistas

Ainda acho muito pouco a quantidade de blitzes realizadas no Recife e Região Metropolitana, principalmente àquelas integradas entre vários órgão, da Lei Seca. Porém, as poucas que existem, parece que é carta marcada, mas os agentes só param os motociclistas. Por se tratar, muitas vezes, de pessoas que trabalham com transporte de aplicativo (entrega ou motociclista de app), mas que não têm condições de estar com as taxas pagas em dia, acabam tendo o seu meio de transporte para trabalhar apreendido. Sempre que passo por uma blitz, nunca sou parado (dirijo um veículo de marca japonesa) e vejo dezenas de motos em cima do guincho para seguir para o depósito. O certo é o certo, todos que estiverem irregulares precisam ser penalizados, mas o que não pode existir é uma perseguição a alguns, enquanto que outros passam despercebidos e nunca são parados.

Rafael Batista, por e-mail

Neymar longe da seleção

Por mais que a seleção brasileira esteja em baixa sob o comando de Dorival Júnior - também estava com Fernando Diniz -, acho que Neymar não deveria ser convocado para vestir a amarelinha. E não digo somente pelo fato de ele está voltando de lesão após mais de um ano, mas porque acredito que ele abdicou do futebol quando foi jogar na Arábia Saudita, com menos de 30 anos, somente para ganhar dinheiro. A seleção tem de ser apenas para quem quer jogar com garra, vontade e dedicação, algo que Neymar não mostra isso há mais de cinco anos.

Lucas Holanda, por e-mail