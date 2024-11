Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Implementação do projeto Calçada Legal, na Avenida Beberibe, tem atrapalhado o trânsito no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife

Obra atrasada da Prefeitura do Recife interdita faixa de avenida movimentada

Essa obra da Prefeitura do Recife, do projeto Calçada Legal, pela imagem registrada está ultrapassando os limites da calçada. Há mais de 30 dias que os motoristas que trafegam pela Avenida Beberibe, na altura do número 1442, no bairro do Arruda, precisam tomar cuidado, já que uma das faixas está interditada. No horário de pico, com ônibus, carros e motos se espremendo na avenida, fica ainda pior. Sem falar nos próprios pedestres que ficam impedidos de caminhar em segurança na calçada. Peço que a Emlurb se apresse em finalizar a obra, pois se não tinha previsão para terminar, então que nem começasse.

Cecília Matos, por e-mail

Parada de ônibus apagada

Alô, Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano! A parada de ônibus em frente ao banco Bradesco, na Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, no município de Paulista, está completamente apagada. Os passageiros que aguardam o transporte público se sente inseguro diante da escuridão. De que adianta uma parada de ônibus com iluminação a LED se não funcionam?

Airton Júnior, por e-mail

Revitalização do bairro de Afogados

Quando é que a Prefeitura do Recife vai consertar os buracos na Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados, na Zona Oeste? Está esperando acontecer um acidente grave para começar? Quando vão organizar o entorno do mercado do bairro? Mau cheiro, esgoto, desorganização e sujeira tomam conta do local. O que poderia ser um ponto turístico, não passa somente de desorganização e odor. Quando vão revitalizar a Estrada dos Remédios? Na referida via, tem um terreno enorme há anos sem utilização que poderia ser utilizado para funcionar um parque, com academia da cidade. Por que não desapropriar para que os moradores tenham uma área de lazer e fazer atividade física e as crianças brincarem? Na Vila dos Remédios dava até para fazer uma pista de cooper. Os idosos teriam uma forma de se encontrar e realizar caminhadas para cuidar melhor da saúde. No Recife tem três parques praticamente um ao lado do outro: Jaqueira, Graças e agora o da Tamarineira, estes dois últimos priorizados pelo atual prefeito. Peço que João Campos também priorize os bairros mais pobres.

Josimar Miranda, por e-mail

Abastecimento de água

Atenção, Compesa. Todo o conjunto residencial Mirante do Vale, no Sítio do Cajá, em São Lourenço da Mata, está sem abastecimento de água. O sistema está sendo aberto apenas para o terminal do Parque Capibaribe. Os moradores gostariam de saber o que está acontecendo?

Fábio Santana, por e-mail

Políticas públicas

Em uma situação ideal, a política pública não só deveria ser preservada como também aprimorada de uma gestão para outra, fortalecendo os avanços e ajustando os pontos de melhoria, sem perder de vista o seu propósito original de atender à população. O debate sobre políticas públicas educacionais deve ser feito com base na sua relevância social e no impacto que elas têm para o futuro do nosso estado, não na agenda política de um partido ou governo.

Marcos Abreu, por e-mail

Trechos revitalizados da PE-15 já carecem de manutenção

Qual a lógica de o governo do Estado investir em paisagismo e plantio de árvores na requalificação da PE-15, se não fazem o mínimo de manutenção? A obra está longe de acabar e já precisa ser revitalizada novamente. Os canteiros centrais, onde plantaram gramas, nunca fizeram a devida irrigação. Com isso, o mato está todo esturricado. As árvores plantadas estão todas morrendo, também por falta d'água. O mínimo, do mínimo, que a população espera da governadora Raquel Lyra, é a devida manutenção dos equipamentos revitalizados.

Wlademir de Moura, por e-mail

Resposta da Compesa

Em esclarecimento à leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que as questões citadas por ela neste JC não têm qualquer relação com os serviços prestados pela empresa. Uma equipe esteve na quinta-feira (31) na Rua do Futuro, próximo ao Edifício Parque da Jaqueira, Recife, constatou que o problema existente no local diz respeito à rede de drenagem (galeria de águas pluviais), serviços administrados pela prefeitura do município. A outra situação, a cratera citada pela leitora, em frente à Policlínica Albert Sabin, também está associada ao sistema de drenagem, não sendo, portanto, responsabilidade da Compesa a solução das demandas apresentadas.

Assessoria de Imprensa