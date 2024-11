Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vazamento de água numa das ruas mais bonitas do mundo

Este vazamento de água na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife, está próximo de fazer aniversário. Já foram abertos diversos protocolos na Compesa e avisado a Prefeitura do Recife. O buraco está localizado na terceira rua mais bonita do mundo, ao lado da estátua de Antônio Maria (acho que farão uma fonte luminosa para o natal) e bem em frente à entrada da Caixa Cultural (entrada da Rua do Bom Jesus). Peço que tomem uma providência para consertar esse vazamento.

Roberto Magalhães, por e-mail

Transporte público complementar

Até quando vidas humanas serão perdidas em Jaboatão dos Guararapes, para que a gestão faça a sua obrigação e tome as rédeas do transporte público complementar de passageiros? Não bastasse a tragédia de Marcos Freire, cotidianamente vemos os velhos, atrasados, sujos e caros microônibus circulando e se envolvendo em sinistros de trânsito sem que providências sejam tomadas por parte da Prefeitura. Sugiro ao Prefeito Luiz Medeiros que copie o modelo de Petrolina que, após uma licitação bem sucedida, conseguiu climatizar a frota e ainda assim baixar a tarifa. Não é feio, não é imoral, não é vergonhoso copiar o que está dando certo e dar qualidade de vida ao povo. Feio e muito decepcionante é continuar refém de um transporte capenga, ultrapassado, sem integração e que serve apenas a interesses outros que não o serviço público de qualidade. Com a renovação do mandato do chefe do executivo municipal, o receio da mesmice e do descaso só aumenta, tratando a esperança de um transporte público que atenda de verdade os anseios do usuário.

Fábio Júnior, por e-mail

Violência desenfreada em Pernambuco

Interessante que o Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social, só mobiliza todo efetivo da Polícia Militar de Pernambuco para escoltar urnas eletrônicas e para o exame do Enem. Nos outros dias do ano ficamos a mercê da bandidagem. Como aconteceu no último sábado (2), quando um idoso foi vítima de assalto em plena luz do dia na Rua Dom José Lopes, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Até quando viveremos nessa insegurança, Raquel Lyra?

Érique Medeiros, por e-mail

Acesso do Sport ameaçado

Um absurdo se a direção do Sport não punir o jogador Titi Ortiz, que sempre está levando cartão desnecessário e prejudicou a classificação a Série A. Após a irresponsabilidade de já ter um cartão amarelo e levar o segundo, acabou sendo expulso diante do Operário. Mas dessa direção do Sport esperamos todo amadorismo. Será que veremos mais um acesso indo embora?

Rômulo Alves, por e-mail

Ligações inoportunas

Há meses que recebo ligações inoportunas da operadora Vivo. A Anatel, impotente, nada resolve. A resposta da operadora é que em 30 dias tudo estará resolvido, mas nada acontece. Agora, a Anatel cancela minhas reclamações, por insistir pelas providências cabíveis. Lastimável! Melhor fechar.



Luiz Guimarães, por e-mail

Tampas de bueiros desniveladas com asfalto

Aqui no Recife, os engenheiros da Prefeitura, ao asfaltar ou recapear uma via, não conseguem deixar as tampas de bueiro niveladas com o piso da rua ou avenida. Fazem vista grossa, não fiscalizam e cobram que o serviço seja bem executado pelas empresas terceirizadas que fazem o serviço. As tampas são verdadeiros buracos que empenam jantes dos carros, rasgam pneus, e causam vários acidentes entre os motociclistas. Um problema crônico. Uma vergonha essa incompetência.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Resposta da Compesa

A Compesa esclarece à leitora Carolina Reis que não é responsável pelos serviços de drenagem (galeria de águas pluviais), que são administrados pelas prefeituras. A situação por ela citada, na Rua Teles Júnior, em frente ao número 122, bairro do Rosarinho, não tem relação, portanto, com os serviços da Compesa, pois trata-se de uma questão na rede de drenagem.

Assessoria de Imprensa