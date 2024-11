Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Denúncia feita por leitor é na Rua Dr. Vicente Meira, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. Galhos encobrem os postes da via

Ausência de poda das árvores dificulta iluminação de rua

Alô, Emlurb e Neoenergia: façam uma ação conjunto e promovam a devida poda das árvores da Rua Dr. Vicente Meira, no bairro do Espinheiro. A última ação no local foi há mais de 8 meses... Agora, os galhos voltaram a crescer e se emaranhar a fiação dos postes, a praticamente tomar conta de parte da calçada, além de atrapalhar a iluminação pública da via, já que obstrui os postes. Peço que mandem uma equipe ao local para que seja realizada a devida poda.

Rafael Batista, por e-mail

Semáforos dessincronizados em Boa Viagem

Alô, CTTU. Na Rua Professor João Medeiros, no bairro de Boa Viagem, tem cinco semáforos que precisam ser alinhados para fluir o trânsito no sentido via Mangue. Quando o primeiro semáforo no cruzamento com a Rua Ribeiro de Brito abre, no semáforo seguinte, na Rua Bruno Veloso, fecha. Esse quando abre, no semáforo seguinte, na Rua Jack Ayres, fecha... E assim vai até Rua Félix de Brito passando, também, pela Rua Padre Carapuceiro. Não tem sincronismo dos semáforos e isso retém muito veículos, tirando a paciência de todos e travando a cidade.



Maria José, por e-mail

Carros de luxo apreendidos

A Justiça de Pernambuco autorizou a Polícia Civil utilizar os dois carros de luxos apreendidos pela Operação Integration por até sete meses: a Ferrari Purosangue, avaliada em R$ 7 milhões, e a Land Rover RRS P530 LE, avaliada aproximadamente em R$ 1 milhão. Os veículos estarão na Delegacia Geral da Polícia Civil e devem ser expostos em ambientes internos da delegacia e em eventos institucionais. Depois que passar os sete meses, o que vai acontecer com os veículos? Vão para o depósito? Por que o governo do Estado não coloca os veículos para serem arrematados em leilão? Os valores poderiam comprar vários veículos e motos para a Polícia Militar.

Wilson Vieira, por e-mail

Calor nas estações do BRT

É um absurdo o que a população recifense sofre diariamente. As passagens de ônibus são caríssimas, mas o desconforto consegue ser muito maior. Já cheguei até a passar mal por conta do calor que faz dentro de uma dessas estações do BRT. Imaginem você ter que andar uns 600 metros debaixo de sol escaldante e chegar até um local fechado e sem ventilação alguma? Descaso total com a população que depende desse sistema precário.

Márcia Patrícia, via redes sociais

Poste inclinado e com risco de queda

Na Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, esse poste em frente ao n° 669 está sendo sustentado por esse emaranhado de fios. Faço a pergunta: cadê a Neoenergia Pernambuco para analisar a situação desse poste e realizar a devida substituição. Não esperem que ele caia para trocar.

Sérgio Cunha, por e-mail

Desorganização do BRT

Todo dia é uma bagunça essas paradas do BRT. São os ambulantes que ocupam espaços dentro das paradas com grande volume de mercadoria, gente fumando, quando chove fica com lama, fora o calor insuportável. Essas estações são decadentes. Entra governo e sai governo e nada melhora, só piora. E quando melhora é sabendo que vai piorar. Ou seja, nunca vai para frente. É só ladeira abaixo nosso sistema rodoviário.

Érica Lemos, via redes sociais