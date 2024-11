Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Limpeza urbana negligenciada em Boa Viagem

Não bastassem os frequentes assaltos à mão armada, a Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, sofre também com o lixo acumulado nas vias públicas. Na esquina com a Rua Marquês de Valença, por exemplo, o entulho e a sujeira obrigam as pessoas a saírem da calçada para se arriscarem na via onde os carros trafegam. Peço que a Emlurb reestabeleça o serviço de limpeza urbana nessa região.

Saulo Moreira, por e-mail

Iluminação pública precária

Em maio, solicitei a Emlurb para providenciar a instalação de uma lâmpada led em um poste em frente ao número 474, na Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Trecho muito escuro à noite, o que torna perigoso para todos os condôminos local. Por meio do n°156 foi registrado o protocolo n° 20240821142717. Recebemos, no mesmo mês, um e-mail da Autarquia confirmando que o mesmo estava em "preparação". Seis meses se passaram e nada da instalação. É assim que os contribuintes são tratados pela Prefeitura do Recife.



Wellington Monteiro, por e-mail

Falta de abrigos de ponto de ônibus

Utilizo este democrático espaço para solicitar ao prefeito Luiz Medeiros a instalação de abrigos de passageiros para os sofredores do transporte público complementar de Jaboatão dos Guararapes. Os usuários da Linha Integração/Catamara sofrem a chuva torrencial ou o sol escaldante nas Ruas Abdo Cabus, Campo Grande e Cleber de Andrade, em Candeias. Já fiz reclamações na ouvidoria da Prefeitura e a única coisa que fizeram foi dizer que a competência era do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano. Até quando o transporte público será atropelado em nosso município?

Fábio Júnior, por e-mail

Feira do troca

Cadê a fiscalização da Prefeitura de Olinda e das viaturas da polícia para retirar a feira do troca que ocorre todos os domingos na Avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Sítio Novo. É uma baderna, os feirantes invadem as calçadas e a pista tumultuando o trânsito de pessoas e de automóveis, sem contar que são vendidos de produtos roubados a drogas e armas. Pior que passam viaturas da Polícia Militar por lá e nada fazem.

Rômulo Alves, por e-mail

Incompetência do Sport

Eu sou torcedor do Sport, de coração, mas a verdade é que o time não merece subir. Iludiu a torcida e, mais uma vez, na reta final, mostrou fraqueza. Infelizmente, o time não merece a torcida que tem. Incompetência de todos os departamentos. No final das contas, como sempre, quem sofre são os torcedores. Diretoria incompetente que, ao invés de está presente no dia a dia, arrecadando bicho pela acesso, passando confiança para o grupo, estava cuidando de reforma da Ilha do Retiro ou passeando com a delegação da seleção brasileira, num é, presidente Yuri Romão. Estava mais preocupado em tirar foto na seleção para postar nas redes sociais. Enquanto isso, o Sport tropeçando seguidamente até deixar o G-4 a duas rodadas do final da Série B.

Alisson Bruno, via redes sociais

Resposta da Compesa

Em atenção ao registro do leitor Roberto Magalhães, a Compesa informa que foi consertado o vazamento localizado na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife.

Assessoria de Imprensa

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Sérgio Cunha, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe à Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e realizou a manutenção no poste indicado.

Assessoria de Imprensa