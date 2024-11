Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Congestionamento diário na Rua 48

Qual a estratégia da Prefeitura do Recife/ CTTU para desafogar o fluxo de veículos na Rua 48, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife? Do jeito que está não pode ficar. Precisa de mudanças urgente, pois, diariamente, o trânsito é caótico. Isso está se tornando um grande embaraço para a vida de muitos moradores e de motoristas que precisam transitar pela via para ir ao trabalho ou para levar os filhos nas escolas.

Igor Rodrigo, por e-mail

Congestionamento diário na Rua 48 - IGOR RODRIGO / VOZ DO LEITOR

Escala 5x2 é ideal

Em alguns países do mundo ficou provado que mais horas trabalhadas não garantem maior produção dos trabalhadores. Ao contrário, diminuir a carga horária tornou-se mais produtivo. Ao invés de ficar regulando a quantidade de horas, não seria melhor garantir um salário digno por hora trabalhada? É evidente que os trabalhadores precisam de mais tempo de descanso - apenas um dia é muito pouco, talvez o ideal seja a escala 5x2 -, mas ele também precisam de melhores salários.

Isaías Silva, via redes sociais

Roubo de veículos

A quantidade de roubo de veículos no Grande Recife está crescendo cada dia mais. Assaltos a mão arma em plena luz do dia. Da Zona Norte a Zona Sul. Cabe uma investigação da inteligência da Polícia Civil, pois está na cara que isso é uma quadrilha específica que está atuando nos bairros. Com certeza já deve ter o destino certo para estes veículos. E quanto a Polícia Militar, infelizmente, não se pode esperar muita coisa. Estamos largados a própria sorte nas ruas da capital pernambucana.

Michael Alencar, via redes sociais

Violência só aumenta

Aqui no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, soube do roubo de três carros - um desses roubos infelizmente presenciei. Os moradores daqui passam dias sem ver uma única viatura da Polícia Militar rondando o bairro. Só passamos raiva e desespero com essa falta de segurança. E pensar que a governadora Raquel Lyra, que foi delegada federal, disse que priorizaria o combate a criminalidade em Pernambuco. Mas, pelo visto, não passou promessa de campanha, pois a violência só faz aumentar no Estado.

Alex Fideles, pro e-mail

Água de esgoto no centro de Paulista

Na Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/N, no centro de Paulista, o esgoto corre a céu aberto. A água suja vem da frente da Prefeitura até a agência da Neoenergia. É um fedor de doer a alma. Há seis meses que a Prefeitura diz que é a Compesa que tem de resolver e fica nessa briga do empurra-empurra. O cidadão correndo o risco de tomar um banho de água suja quando os carros passam a todo vapor. Façam alguma coisa.

Henrique Lotto, por e-mail

Poça d'água suja de ferrugem

Na Avenida Conde da Boa Vista, próximo a Rua 7 de Setembro, uma poça d'água suja de ferrugem tem se acumulado ao redor do abrigo de ônibus. Os passageiros que aguardam seus ônibus precisam tomar cuidado para não se sujar.

Genival Paparazzi, por e-mail

Poça d'água suja de ferrugem - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Omissão na limpeza urbana

A Prefeitura Municipal de Olinda não atende as nossas solicitações para a limpeza da Avenida Fagundes Varela. Há vários dias, nas proximidades da Padaria Princesa do Atlântico, entulhos se acumulam. Já fiz inúmeras tentativas, por telefone, contato com a Secretaria de Limpeza Urbana do município, mas ninguém atende. Uma verdadeira omissão para os serviços necessários.

Plínio Palhano, por e-mail