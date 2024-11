Estacionamento proibido na Avenida Boa Viagem

No último feriado, no dia 15 de novembro, uma cena inusitada chamou a atenção na orla da Praia de Boa Viagem. Um indivíduo simplesmente estacionou seu veículo no lado direito da Avenida Boa Viagem, na saída da Rua Félix de Brito, deixando o carro lá parado por um longo tempo. Tanto que o proprietário do veículo ainda se preocupou de colocar a proteção contra o sol, mas não se preocupou em observar que o local em questão se tratava de um local proibido de estacionar. Alô, CTTU, cadê a fiscalização? Nesta quarta-feira (20) é novamente feriado nacional. Vai permitir essa bagunça no trânsito novamente?

Paulo de Luna, por e-mail

Estacionamento proibido na Avenida Boa Viagem - PAULO DE LUNA / VOZ DO LEITOR

Sistema de BRT sucateado

O Governo do Estado autorizou, recentemente, a substituição de todos os veículos articulados do BRT que faziam parte das linhas do corredor Norte-Sul, por veículos pequenos, e ainda reduziu a frota. Em 2014, no início do sistema BRT, eram 88 veículos articulados com motorização central e 20 metros de comprimento no corredor Norte-Sul, que foram substituídos pela empresa Conorte por 74 veículos de motorização dianteira com 13 metros de comprimento e 01 com 15 metros de comprimento. Além disso, a linha 1946-TI Igarassu (BR-101) deixou de operar no sistema de BRT, para operar com veículos convencionais, sem ar-condicionado, que não acoplam em estações BRT, um verdadeiro absurdo. Já no corredor Leste-Oeste, em 2014, foram adquiridos 100 BRTs articulados de 18.6 metros de comprimento, onde metade da frota já foi substituída por 54 veículos de 14 metros de comprimento. Recentemente, a empresa Mobibrasil adquiriu 20 articulados novos, para substituição de alguns mais antigos; porém, reduziu a frota de várias linhas que alimentam os seus terminais para colocar veículos convencionais nas linhas de BRT e retirar o restante dos articulados que entraram em 2014. Logo, percebe-se que o sistema de BRT vem sendo completamente sucateado, sendo os usuários extremamente prejudicados com essas mudanças, viajando em veículos menores, desconfortáveis, com redução de serviço.

Bruno Rodrigues, por e-mail

Orla de Jaboatão deteriorada

Infelizmente, somos vítimas da má gestão da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes no quesito infraestrutura urbana. Vários trechos da orla do município já apresentam buracos oriundos da fuga da areia depositada no local após uma longa e caríssima obra. Já era esperado que isso acontecesse em alguns trechos e o projeto já prévia a monitoração e reposição da areia, o que é totalmente ignorado pela administração municipal. Sonho com o dia em que o prefeito cuide de nossa cidade com o esmero e atenção, pois ela merece. Com uma orla deteriorada, sem faixas de areia e má conservada, perdemos a maior área de lazer gratuita que o povão tem, e um dos maiores atrativos turísticos que nos incluía na rota turística estadual e nacional.

Fábio Júnior, por e-mail

Bonita homenagem

Muito justa a homenagem que o Museu do Estado fará ao pintor José de Moura, no dia 28 de novembro, por ocasião da passagem dos seus oitenta anos. Suas belas telas povoam muitos lugares do nosso Estado. Além do mais, o nosso artista tem outra grande qualidade: é torcedor do Santa Cruz. Viva, José de Moura!

Sylvio Belém, por e-mail

Sport ainda tem chance de subir

Apesar de não acreditar no acesso do Sport, vou me apegar na frase do gênio Ariano Suassuna para seguir na esperança do retorno à Série A, e ir para a última rodada sendo um 'realista esperançoso'. Isso porque não adianta somente o Sport vencer o Santos, mas também torcer por pelo menos um tropeço de Mirassol (enfrenta a Chapecoense, em casa), Novorizontino (encara o Goiás, fora) ou Ceará (visita o Guarani, já rebaixado). Se tivesse de apostar, eu colocaria as minhas fichas de que o Novorizontino pode perder pontos jogando em Goiânia, já que o Esmeraldino vem de 7 jogos de invencibilidade, sendo 6 vitórias consecutivas e um empate. Espero que o time goiano não tire o pé na última rodada, mas que termine a competição honrando essa sequência positiva. Os torcedores rubro-negros agradecem.



Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Compesa

A Compesa explica ao leitor Genival Paparazzi que enviou equipes para avaliar a situação por ele informada na Avenida Conde da Boa Vista, próximo à Rua Sete de Setembro, área central do Recife. De acordo com a vistoria, o problema mencionado diz respeito aos serviços de drenagem (galeria de águas pluviais), atividades que não são gerenciadas pela Compesa.

Assessoria de Imprensa