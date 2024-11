Bueiro sem tampa coloca em risco motoristas que trafegam pelo Cordeiro

A denúncia feita pelo leitor da coluna é no cruzamento das ruas Francisco Vita com a Seriema, na Zona Oeste do Recife, que cobra a reposição da tampa

Bueiro sem tampa no Cordeiro

No cruzamento da ruas Francisco Vita com a Seriema, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, a tampa do bueiro sumiu já faz algum tempo. Uma sinalização precária foi colocada como forma de advertir quem passa na localidade, mas é preciso uma ação mais eficaz por parte dos órgãos competentes para evitar um acidente maior, inclusive, a área é frequentada por várias crianças que frequentam a praça que tem nas proximidades. Peço que a Compesa e/ou Emlurb reponham a tampa antes que um acidente aconteça.

Baltazar Lima, por e-mail

Sinalização de trânsito em Jaboatão

Tenho a ligeira impressão que a atual gestão do município do Jaboatão dos Guararapes desconhece o Código de Trânsito Brasileiro. Nessa coletânea de artigos que tratam de trânsito e da aplicação das suas regras, há um artigo que determina que os valores arrecadados com as multas de trânsito devem ser obrigatoriamente investidos em segurança viária, dentre elas a sinalização de trânsito. Por mais que eu registre reclamações na ouvidoria do órgão, a Prefeitura não faz a sinalização horizontal e vertical das ruas Cel. Kléber de Andrade, Antônio Victor, Francisco Pessoa de Melo e Abdo Cabus, no bairro de Candeias. Colisões acontecem frequentemente nestas movimentadas vias, mas penso que a administração municipal só tomará providências quando houver perda de vidas humanas acompanhadas do discurso de "fatalidade". Até quando?

Fábio Júnior, por e-mail

Turismo inexistente em Pernambuco

Fico impressionada como as pessoas que optam por tirar férias em Pernambuco mal conhecem o que o nosso estado tem a oferecer. Basicamente, o único interesse dos turistas é o Litoral Sul do estado, limitando-se as praias de Porto de Galinhas e Carneiros… E, posteriormente, seguindo até Maragogi, nas Alagoas. Quando converso com pessoas que já vieram ao Recife, a grande maioria não conheceu a nossa capital, não foi ao Castelo de Brennand, não chegou a ir no centro histórico de Olinda, e muito menos viajou até a Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte. Em resumo, o turismo de Pernambuco inexiste.

Débora Mesquita, por e-mail

Segurança nos parques públicos do Recife

A Prefeitura do Recife bem que investiu bastante na construção de vários parques públicos nos últimos anos, vide os Parques das Graças, da Tamarineira e o Jardim do Poço. Porém, para manter a ordem e a segurança, é necessário que o governo do Estado escale pelo menos dois policiais militares nesses locais públicos. Por mais que a Prefeitura disponibilize guardas municipais, os mesmos não impõem respeito ante as ações dos bandidos, visto o que aconteceu há algumas semanas no Parque da Jaqueira, que um senhor foi assaltado enquanto fazia exercícios físicos.

Fernando Marinho, por e-mail

Cadeiras com tomadas no aeroporto

Se tem uma coisa que valorizo no Aeroporto Internacional dos Guararapes é o fato de as cadeiras do saguão de espera terem tomadas - na parte debaixo do assento - para recarregar aparelhos eletrônicos (celular, notebook, tablet, etc). Uma coisa simples, mas que faz toda diferença para quem viaja e é obrigado a esperar, por vezes, horas e horas até seu voo - principal quando as companhias aéreas atrasam. Pode parecer besteira, mas no Aeroporto de Congonhas e o de Guarulhos, ambos em São Paulo, não contam com esse recurso. Apenas com as disputadíssimas réguas com algumas tomadas. Com isso, que quiser dar uma carguinha, é obrigado a deixar carregando (isso se achar um espaço livre) e ficar de olho para ninguém roubar seu celular. A Anac deveria obrigar os aeroportos a se adequarem nesse sentido. Pois, em pleno 2024, é inconcebível que os aeroportos não disponham dessas cadeiras que são bem mais práticas que as obsoletas réguas de tomadas.

Carolina Reis, por e-mail

Fora Dorival

Até quando a CBF vai manter o limitado técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira? Todo jogo do Brasil é uma tortura para o torcedor que é apaixonado por futebol. É visível que o cargo está acima da capacidade dele. A seleção precisa de um treinador de ponta, conhecedor de futebol e que imponha respeito perante o grupo. É inadmissível que a seleção brasileira esteja apenas na 5ª colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, a 7 pontos atrás da líder Argentina. Isso é vergonhoso. Temos de deixar de preconceito e contratar um treinador estrangeiro, pois, do contrário, vamos ficar décadas e décadas sem conquistar novamente um Mundial.

Lucas Holanda, por e-mail