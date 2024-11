Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor questiona a Compesa e Emlurb o prazo de conclusão do serviço que está sendo feito no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife

Obra na Avenida Mário e Melo demora a ser finalizada

Gostaria de saber da Compesa e/ou da Emlurb quando que essa obra, localizada na Avenida Mário e Melo, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, será finalizada? Esse serviço está sendo bastante procrastinado, pois tem se arrastado por meses e nada de se aproximar da conclusão. Enquanto isso, o tráfego nessa região fica comprometido, causando transtorno no já caótico trânsito do Recife.

Genival Paparazzi, por e-mail

Pavimentação destruída em Boa Viagem

Aqui na Rua Tomé Gibson, que faz o limite entre os bairros do Pina e de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, está com o pavimento destruído no trecho entre as Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira depois de uma obra demorada, que parece ter sido feita pela Compesa. A dificuldade de trafegabilidade do trecho compromete a circulação porque a via funciona como importante retorno no bairro e o último acesso direto à Via Mangue para quem sai de Boa Viagem. Peço que a Emlurb e/ou Compesa verifiquem a situação para o devido conserto.

Renata Sales, por e-mail

Criar um novo acesso para Jaboatão centro

Faz alguns anos que uma antiga fábrica de papelão foi desativada no bairro de Jaboatão centro. Sugiro ao prefeito Luiz Medeiros a desapropriação do terreno e, com isso, oferecer aos munícipes mais uma forma de acesso ao centro antigo da cidade para quem vem pela Estrada da Muribeca. Enquanto existe uma via conservada, útil e segura inutilizada, que liga a rodovia citada ao antigo centro do município, passando pela área da fechada indústria, condutores e passageiros de ônibus têm de enfrentar congestionamentos de quase três horas todos os dias para sair ou chegar de qualquer ponto do município para o abandonado bairro de Jaboatão centro. Na área a ser desapropriada caberia ainda a unidade do SESI que foi desativada sem motivo algum pela atual gestão, e ainda sobraria espaço para um campus da UPE ou UFPE, caso a educação e o ensino superior de qualidade e acessível estiver na pauta do governo municipal, que nunca moveu uma palha para trazer os equipamentos para terra dos Montes Guararapes.

Fábio Júnior, por e-mail

Fiscalização de trânsito seletiva



Todos os dias, nas principais avenidas do Recife, há um vai e vem constante de veículos dos órgãos de fiscalização de trânsito (suponho). Eles costumam usar a faixa exclusiva de ônibus, realizar retornos proibidos e até estacionar nos canteiros das avenidas – um claro abuso de autoridade. Ao mesmo tempo, parecem ignorar o número expressivo de veículos circulando com películas automotivas com 100% de opacidade. Fiscalização seletiva. É um verdadeiro absurdo.

Silvio Romero, por e-mail

Punição urgente

Após a divulgação do relatório da Polícia Federal, com quase novecentas páginas, onde se evidencia a tentativa de golpe de estado e o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, causa indignação a permanência do apoio de tantos brasileiros ao chamado bolsonarismo. A soma dos absurdos cometidos não constrange boa parte da população brasileira, que continua a apoiar um projeto que não respeita os limites da lei; da democracia; do bom senso. O Brasil espera pela punição exemplar para todos os golpistas.

Célio Cruz, por e-mail

Descarte irregular de lixo

Peço a Emlurb que faça a coleta de materiais que estão sendo descartados irregularmente na Rua Paulino Gomes de Matos, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. O local fica na lateral do Colégio Marista/São Luís.

Izabel Wanderley, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Henrique Lotto, a Compesa esclarece que vem atuando na ampliação dos serviços de esgotamento sanitário na Região Metropolitana do Recife e na cidade de Goiana, na Mata Norte. As ações visam implantar ou ampliar o atendimento com coleta e tratamento de esgoto em 15 cidades por meio do Programa Cidade Saneada, a Parceria Público-Privada do Saneamento. Com relação ao endereço da queixa do leitor, a Avenida Marechal Floriano Peixoto, centro de Paulista, a Companhia informa que ainda não opera sistema de esgotamento sanitário nessa área, que está no planejamento dos investimentos previstos pelo programa para o município.

Assessoria de Imprensa