Enorme cratera complica trânsito na Avenida João de Barros

Gostaria de solicitar a Emlurb que faça o devido conserto dessa enorme cratera localizada na Avenida João de Barros, defronte ao número 2615, no bairro da Soledade, bem próxima ao viaduto da Avenida Agamenon Magalhães. O buraco é tão grande que ocupa uma faixa inteira da via, tanto que já colocaram uma madeira com tela para sinalizar o perigo. Menos mal. Entretanto, nos horários de pico, essa avenida, que já é bastante movimentada e congestionada, fica ainda mais difícil para trafegar. Peço que mandem uma equipe para fazer o devido reparo.

Antônio Barbosa, por e-mail

Caótico trânsito do Recife

O caos no trânsito do Recife não se restringe aos constantes engarrafamentos. Acrescenta-se a esse drama as bicicletas pela contramão e invadindo as calçadas. Sem falar, obviamente, nos imprudentes motociclistas. Completam esse cenário aflitivo do nosso dia a dia a total inércia da CTTU, que só atua como órgão punitivo, mas que nada faz para organizar o trânsito e evitar os congestionamentos.

Luiz Guimarães, por e-mail

Reforma da parte externa do cinema São Luís

Está prometida a restauração do prédio histórico do Diário de Pernambuco, do Liceu de Artes e Ofícios, da pintura do Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco, e também do Hotel Central, no bairro da Boa Vista. Já o ponto de encontro preferido do recifense, antes dos shoppings-centers, o Cinema São Luiz, nada se fala. A prometida e interminável restauração continua na parte interna. A fachada degradada continua desafiando providência. A Prefeitura do Recife acha que, como o condomínio é privado, não é de sua alçada. A Fundarpe toca o cinema e não se importa com aquele mofo externo. A Empetur, a Setur, a Associação Comercial do Recife, o Recentro e o Recife Convention Bureau não veem nada demais que o prédio do cinema de rua mais bonito do Brasil continue daquele jeito. E há quem estranhe que Fortaleza, sem rios no centro da cidade, nem referência histórica como o Recife, atraia muito mais turistas do que o Recife.

Nelson Cunha, por e-mail

Investigação e punição

A Polícia Federal concluiu investigação do plano que previa golpe e tomada do poder, inclusive, com a intenção do assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Como resultado foram presos militares envolvidos. Segundo a investigação, a trama teria sido urdida na casa do general Braga Neto, candidato à vice de Bolsonaro e no palácio do Planalto. A gravidade dos fatos exige imediatas e prontas medidas, no sentido de que essa afronta contra à democracia seja repelida, com a condenação de todos envolvidos.

Sylvio Belém, por e-mail

Milagre do acesso à Série A

Chegou o dia da agonia. Por mais um ano, o Sport deixou para definir o seu futuro na última rodada da Série B. E, infelizmente, mais uma vez chegamos numa condição que não é tão favorável. Apesar de enfrentarmos o já campeão Santos, que vem ao Recife em clima de férias, temos de não só vencer os santistas, mas torcer por um tropeço de Mirassol (enfrenta a Chapecoense, que não corre risco de rebaixamento); Ceará (encara o lanterna Guarani, já rebaixado) ou Novorizontino (que enfrenta o Goiás, que apesar de não ter mais chance de acesso, vem de 7 jogos de invencibilidade: um empate e seis vitórias consecutivas). Não tem jeito, é vencer e ligar o secador para, quem sabe, o milagre do acesso à Série A aconteça.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção à queixa do leitor Baltazar Lima, a Compesa explica que o equipamento registrado na foto não é de responsabilidade da Compesa. Nesta área, não há operação de sistema de esgotamento sanitário.

