Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leitor denuncia o congestionamento provocado por caminhoneiros na Rua Dom João VI, na descida do viaduto da Via Mangue, na Zona Sul do Recife

Carretas atrapalham trânsito em Boa Viagem

Com a inauguração de uma nova rede atacadista, no bairro de Boa Viagem, Rua Dom João VI, na descida do viaduto da Via Mangue, virou estacionamento de carretas de seus fornecedores. Além de passarem o dia todo fazendo suas necessidades por ali mesmo, ainda estacionam cobrindo a placa que indica que ali existe fiscalização eletrônica de 50Km. É muita bagunça.

Paulo de Luna, por e-mail

Carretas atrapalham trânsito em Boa Viagem - PAULO DE LUNA / VOZ DO LEITOR

Casa de festas não respeita Lei do Silêncio

Inúmeras famílias estão sofrendo com o descaso de certas autoridades em relação a uma casa de festas que não respeita a Lei do Silêncio aqui em Tamandaré. Eles promovem festas de todo tipo, numa área residencial e de veraneio, sem respeitar o limite máximo de decibéis (estabelecido oficialmente). A Casa dos Lobos organiza todo tipo de evento (para até 300 pessoas) com música ao vivo, cantos, gritarias e algazarras. As ruas são usadas como estacionamento selvagem. Ninguém consegue dormir, pois são noites e noites em claro, para pessoas idosas, bebês e adultos que precisam simplesmente dormir. Já tentamos absolutamente tudo: ir ao local para conversar pacificamente, telefonar, suplicar, implorar... Chamar a Polícia Militar, escrever para a Prefeitura de Tamandaré, denunciar aos órgãos competentes... Mas nada funcionou. Espero que esta mensagem toque a sensibilidade de autoridades que têm o poder de aplicar a lei e de mostrar que a impunidade é coisa do passado.

Fernanda Schweizer, por e-mail

Prefeitura do Recife ignora leitores

Apesar de ver tanta gente nas salas e nos corredores, a Prefeitura do Recife não tem uma assessoria de Comunicação Social para responder a essa conceituada coluna todas as críticas e sugestões da população. Se tem, pelo visto, recebem orientação superior para não responder. Diferentemente da Neoenergia de Pernambuco e da Compesa, por exemplo, que respondem o que está sendo providenciado e realizado. Neste caso, nem o prefeito João Campos, nem os secretários, e muito menos a diretoria da Emlurb e da CTTU não sabem dos verdadeiros problemas da cidade.

Augusto César, por e-mail

Nordeste na Série A

No último domingo (24), tivemos a definição da Série B, que com méritos no final desta jornada alcançaram acesso à Série A: Santos (campeão com 68 pontos), o Mirassol (67), Sport (66) e o Ceará (64 pontos). Desta forma, a região Nordeste, que já tem na Série A Bahia, Vitória e Fortaleza, vai ficar mais forte com o acesso do Sport e do Ceará. E devemos ressaltar a boa campanha na Série B da equipe da região Norte, o Amazonas, que somou 52 pontos. Já a região Centro-Oeste, com as quedas do Cuiabá e Atlético-GO, fica fora da elite do futebol brasileiro. O Sul, por enquanto, se mantém com Internacional, Grêmio, e os ameaçados de rebaixamento Juventude, Criciúma e Atlético-PR. A região Sudeste, com outras 10 equipes. Porém, faltando 3 rodadas para o final da Série A, podem cair para Série B: Fluminense e RB Bragantino.

Paulo Panossian, por e-mail

Péssimo atendimento

Que atendimento péssimo esse do laboratório da Unimed Recife. Eu estou quase desistindo, mas fico o imaginando o atendimento do SUS. Eles visualizam as mensagens com muita demora, respondendo bem depois pedindo: nome completo, data de nascimento e também o nome da mãe para, somente depois, enviar uma senha e um login. Quando penso que está resolvido, o site não abre. Eu fico imaginando a situação nos postos de saúde e nos hospitais públicos... Se a pessoa já passa essa dificuldade num laboratório particular.

Henrique Lotto, por e-mail

Obras da PE-60

Depois do anúncio do início das obras na PE-60 procurei por toda extensão daquela rodovia o canteiro de obras da prometida reforma e nada encontrei. Na verdade, passaram uma máquina limpando poucos quilômetros de acostamento e nada mais. As crateras aumentando em pleno início de verão, causando constantes engarrafamentos e acidentes, como aconteceu no último feriado. Mais uma vez pergunto: quando, de verdade, as obras de requalificação da tão abandonada PE-60 se iniciarão e deixarão de ser apenas notícias de jornais.

Mariano Pontes, por e-mail

Resposta da Compesa

Em esclarecimento à queixa do leitor Genival Paparazzi, a Compesa explica que não é responsável pela obra que está em execução na Avenida Mário Melo, bairro de Santo Amaro, na região central Recife.

Assessoria de Imprensa