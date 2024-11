Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia feita pela leitora da coluna é na calçada da Policlínica Albert Sabin, na Rua do Futuro, localizada na Zona Norte do Recife

Cratera coloca pedestres em risco nas Graças

Essa enorme cratera aberta na calçada da Policlínica Albert Sabin, na Rua do Futuro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, pode causar acidentes aos pedestres que transitam no local. Peço a Emlurb que faça uma vistoria mande uma equipe para fazer o devido conserto com urgência.

Izabel Wanderley, por e-mail

Cratera coloca pedestres em risco nas Graças - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Espaço público abandonado em Jaboatão



Infelizmente, a cidade do Jaboatão dos Guararapes não dá a devida importância e cuidado aos equipamentos públicos de lazer para o seu povo. Lamentavelmente, o espaço construído pelo governo do Estado, embaixo do Complexo de Viadutos Geraldo Melo, está carecendo urgente de manutenção e cuidados. Os antigos banheiros encontram-se em estado de penúria, com um odor que faz adoecer qualquer um que passa perto. No local havia também três espaços utilizados, anteriormente, para a Guarda Municipal e hoje servem apenas para abrigo de usuários de entorpecente e moradores em situação de rua. Urge uma medida enérgica por parte do prefeito Luiz Medeiros para envolver suas secretarias e devolver este espaço de convivência aos contribuintes, tão carentes de espaços públicos seguros e saudáveis.

Fábio Júnior, por e-mail

Decadência do Recife

É reclamação cotidiana a decadência da cidade do Recife. Prédios desmoronando, suja, insegura, fétida devido aos extravasamentos de esgotos, famílias maltrapilhas em toda esquina, compõem o quadro deprimente da capital pernambucana. Enquanto isso, se celebra uma reeleição absurda! A troco de quê? A cidade é a mesma ou ficou pior. Os mais necessitados nada auferiram. Entretanto, a calculada e sôfrega ascensão política, conseguiu indiferente subir outro degrau na conquista do poder governamental. Aspiremos que nem tristeza, nem apatia, sufoquem a reação justa e imprescindível em prol da esquecida metrópole e dos desvalorizados.

Ana Menezes, por e-mail

Custos comparativos BR-232



O custo da duplicação dos 130 Km do trecho da BR-232, que liga Recife a Caruaru, foi de R$ 400 milhões, conforme anunciado na época (em 2007), significando R$ 3,76 milhões por Km de estrada duplicada, uma quantia estarrecedora. Após 17 anos, o governo Raquel Lyra anuncia a duplicação do trecho da BR-232 que liga São Caetano a Serra Talhada, num total de 264,9 Km, a um custo de R$ 37,2 milhões, o que significa R$ 140 mil por Km de rodovia duplicada, valor este 22 vezes menor, e sem considerar a inflação desses 17 anos.

Marcelo Maia, por e-mail

Notas fiscais para abater no IPTU

Desde 10 de novembro deste ano que estou com as notas fiscais eletrônicas, regularmente emitidas, e pendentes no sistema da Prefeitura do Recife. Está acabando o mês e temo perder os créditos dessas Notas Fiscais para abatê-los no IPTU. Quando a PCR vai rodar o sistema para validar as notas? Alô, Prefeitura, se manifeste.

Douglas Lobato, por e-mail

Leitores sem resposta da PCR

Estou de pleno acordo com leitor Augusto César que confirma a ausência de resposta da Prefeitura de Recife. Ele só se enganou num ponto, quando afirma que nem a Emlurb e nem a CTTU sabem os problemas da cidade; ora, claro que todos sabem, só não têm vontade de resolver e responder, isso é um verdadeiro descaso com a

população.



Paulo Fernando, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta à leitora Renata Sales, a Compesa esclarece que a obra por ela citada, na Rua Tomé Gibson, não está sendo executada pela Compesa. Trata-se de uma intervenção na rede de drenagem (galeria de águas pluviais). Os técnicos da Compesa estiveram no local no mês passado, realizando uma inspeção, mas não foi encontrada qualquer situação relacionada aos serviços da empresa.

Assessoria de Imprensa