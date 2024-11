Descarte irregular de lixo está acontecendo diariamente na Rua Governador Lopo Garro, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife

Limpeza urbana deficitária causa transtorno a moradores

Alô, Emlurb... Aqui na Rua Governador Lopo Garro, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, a via está com parte da pista interditada devido ao excesso de lixo e entulhos que se encontram no local - defronte ao número 527. É recorrente e diário a prática antiga de descarte irregular de lixo. Isso tem causado transtornos na vida de moradores e transeuntes. Peço que a Emlurb regularize o serviço de limpeza urbana aqui no bairro.

Ricardo Conti, por e-mail

Limpeza urbana deficitária causa transtorno a moradores - RICARDO CONTI / VOZ DO LEITOR

Varrição pública em Boa Viagem

Apenas alguns metros entre a Rua Maria Carolina, em frente ao número 474, até a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vemos muitas folhagens que poderiam ser limpas pela Prefeitura do Recife antes que chegue a chuva de verão e leve tudo para a galeria pluvial. Aguardamos a boa vontade da Emlurb em mandar alguns funcionários do grupo da varrição para fazer a devida limpeza.



Wilson Vieira, por e-mail

Varrição pública em Boa Viagem - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Tomadas bloqueadas

Enquanto muitos comerciantes, na busca de conquistar clientes e tornar cativos os seus fregueses, disponibilizam rede para conexão wi-fi e tomadas elétricas para carregar celular ou notebook. Aliás, há uma tradicional rede de cafés norte-americana que oferece verdadeiras estações de trabalho aos clientes, em suas unidades distribuídas ao redor do mundo. Contrariando a boa prática de relacionamento comercial, uma padaria - com serviço de lanchonete, café e restaurante - situada na Rua da Amizade, bairro das Graças, coloca tampões de plástico colados para bloquear o acesso à tomada de energia elétrica, indo na contramão da lógica comercial. É lastimável!

Carlos Alberto, por e-mail

Ausência de centros de qualificação em Jaboatão

Fica difícil para a população jaboatonense conseguir o tão sonhado emprego na sua própria cidade, e não é por falta de vagas, mas sim por ausência de centros de formação de mão de obra qualificada. A prometida unidade do SEST/SENAT não foi implantada no prédio do antigo colégio municipal Visconde de Suassuna e, com isso, o ensino técnico na área de transporte e logística ficou ainda mais distante dos nossos jovens, que querem pegar carona no município que está se tornando um polo logístico regional. Pior sorte, também, tiveram aqueles que almejavam uma formação técnica-industrial, uma vez que a unidade do SENAI foi fechada sem prévio aviso, e não houve uma única movimentação da gestão municipal para dar o suporte necessário ao seu funcionamento. Com essa escassez de centros de formação profissional de qualidade, continuaremos vendo as oportunidades de emprego serem ocupadas por profissionais de outras localidades, deixando Jaboatão no mais completo atraso, em dívida gigantesca com seu povo sofrido e sem condições de empregabilidade.

Fábio Júnior, por e-mail

Turismo ficou para trás

Mais uma vez, o Recife é passado para trás. Segundo um site de viagens, João Pessoa, capital da Paraíba, é um dos destinos preferidos para turismo. Isso porque temos uma cidade abandonada, litoral esquecido e sujeira em toda parte... Sem falar num trânsito pior que o da Índia.

Maurício José, por e-mail

Espaço democrático



Gostaria de parabenizar a coluna do JC, 'Voz do Leitor'. Esse espaço é, verdadeiramente, a voz do povo do pernambucano. E, nós, estamos com vocês. O povo é quem sente e enxerga os problemas das ruas.

Paulo de Luna, por e-mail

Acorda, futebol pernambucano

A vitória do Sport foi histórica e, como rubro negro, vibrei muito. Mas aproveito a euforia no futebol para expressar meu sentimento com a decadência do nosso Estado, nas últimas duas décadas. Em 2004, tínhamos uma BR-232 duplicada; Recife Antigo “bombando” nas noites e no Carnaval; projetos estruturadores em Suape; dezenas de novas empresas chegando; o hino de Pernambuco sendo tocado em todos os ritmos. A letargia que tomou conta do nosso Estado pode ser medida em todas as áreas, mas não temos tempo aqui para uma análise mais profunda. Vamos ficar apenas no futebol. Em 2010, o Salgueiro ganhou o acesso a Série B, ganhando do Paysandu, em Belém. Na chegada, até o governador da época foi receber o elenco. Em 2011 , sem apoio do governo e da Prefeitura do município, o Salgueiro não contou com o estádio Cornélio de Barros para jogar e teve que chamar seus jogos para o Recife. Os adversários adoraram e, com isso, acabou caindo no mesmo ano. O Santa Cruz já foi líder da série A, em 2016; 17 jogos de invencibilidade. Para 2025, Pernambuco não terá nenhum time na Segunda Divisão do Brasileiro. Ótimo? Sim, já que o Sport está na Série A. Mas os demais estão na terceira e na quarta divisões. Acorda, Pernambuco!

Fernando Mota, por e-mail