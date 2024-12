Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Canaletas de águas pluviais com tampas quebradas

Há alguns meses uma empresa chamada Globaltec realizou uma obra de recuperação de calçamento em paralelepípedo, nas Ruas Ubatã e Mamede Coelho, em Dois Unidos. Porém, as tampas das canaletas de águas pluviais estão quebradas, abertas e cheias de resto de obras. Já abri solicitação diversas através do aplicativo Conecta Recife, porém nenhuma delas foi atendida até hoje. Peço que o prefeito João Campos e os responsáveis pela Emlurb olhem para as comunidades da Zona Norte do Recife.

Artur Araújo, por e-mail

Canaletas com as tampas quebradas - ARTUR ARAÚJO / VOZ DO LEITOR

Operadoras de internet

É impressionante a falta de compromisso das operadoras de internet que operam no Brasil. Um exemplo lamentável é da operadora Tim, onde tenho dois contratos. Além de prestar um péssimo serviço, quando você tenta procurar seus direitos, é obrigado a falar com o computador com um conteúdo programado e que você tem que obrigatoriamente acompanhar o roteiro estabelecido. É preciso que as autoridades controladoras competentes tomem providências no sentido de que os usuários sejam melhor atendidos, que possam passar pela barreira do computador facilmente e ser atendido por um humano.

Edson Barreto, por e-mail

Orla de Olinda

Diferentemente de Boa Viagem, a Orla de Olinda tem condições de oferecer aos moradores e turistas uma vida noturna e diversas opções gastronômicas. Entretanto, após a pandemia, infelizmente alguns empresários não conseguiram se manter e fecharam as portas, caso do icônico restaurante Capitania. A começar pela arquitetura rústica do imóvel, com muitos detalhes em madeira, um primeiro andar aconchegante e com uma vista privilegiada para o mar. Sem falar na pizza assada no forno à lenha. Infelizmente, agora, os bons momentos ficarão apenas nas lembranças. Peço a prefeita eleita de Olinda que ela busque valorizar mais a nossa orla. Investir em iluminação, infraestrutura, colocar guardas municipais para melhorar a sensação de segurança e, claro, buscar ajudar quem quer investir e colocar o seu negócio no município. O turismo de Olinda pode e deve ser muito mais que o Centro Histórico, também precisa se tornar um polo gastronômico de nosso Estado.

Luciana Souza, via redes sociais

Passagem cara e ônibus sem ar-condicionado

Quando as empresas de ônibus foram autorizadas, anos atrás, a colocarem publicidade nos veículos (busdoor, outbus ou backbus), havia a conversa de baratear as passagens. Para acabar com a 'anarquia' dos kombeiros, que tiravam passageiros das empresas, os empresários de ônibus se mexeram para instalarem ar-condicionado nos veículos. Porém, mesmo faturando com as publicidades e depois da proibição do transporte alternativo, nem as passagens ficaram mais baratas, nem os ônibus permaneceram com ar-condicionado. Não há seriedade por parte dos empresários de transporte público de Pernambuco.

Cristina Almeida, por e-mail

Violência policial

A verdade é que o cidadão pernambucano tem medo da bandidagem e tem medo dos policiais. Infelizmente, àqueles que deveriam garantir a segurança pública, são os mesmos que infringem à lei. Ver um motociclista de aplicativo morto por um policial militar, por motivo banal - o agente teria se recusado a pagar a corrida -, é revoltante. Governadora, a senhora foi eleita prometendo acabar com a violência do nosso estado. Porém, desde que a senhora assumiu o cargo, a criminalidade só aumenta. E, pior, criminalidade sendo cometida por quem usa farda. É preciso uma posição firme e dura para punir severamente quem se utiliza da patente para matar inocentes.

Jéssica Gonçalves, via redes sociais

'Ainda Estou Aqui'

Mais de 2 milhões de espectadores já assistiram ao filme 'Ainda Estou Aqui' nos cinemas. Apesar de contar a história de um período trágico da história do Brasil (Regime Militar), o filme foi feito com uma sensibilidade enorme, com atuações primorosas de Fernanda Torres e Selton Mello, sem falar na direção genial de Walter Salles. Estou na torcida para que o filme seja indicado ao Oscar 2025. O cinema brasileiro merece.

Romero Leitão, por e-mail

Buraco aberto jorra água

Aqui na Rua Engenheiro Domber, defronte ao número 51, no bairro de Casa Amarela, há mais de 3 meses que esse buraco está aberto e a água jorrando sem parar. Sem falar que a rua está cedendo. Já vieram alguns profissionais para tentar ajeitar, mas só piorou. Precisamos urgente de uma solução. Gostaria de chamar atenção da Compesa e da Emlurb para que possam tomar as devidas providências.

Cláudia Rangel, por e-mail

Buraco aberto jorra água - CLÁUDIA RANGEL / VOZ DO LEITOR

Vaidade no Sport

Sempre digo aos meus amigos rubro-negros que, no futebol, não existe dirigente que ame verdadeiramente o clube. Que o interesse pessoal é maior que o amor que cada um deles diz ter pela instituição. Basta ver a postura de Yuri Romão, que sempre foi um presidente contestado, suas decisões (futebolísticas e administrativas) bastante questionáveis - perdemos Luciano Juba para o Bahia de graça e nem subimos em 2023 -, mas, aos trancos e barranco, o Sport conseguiu o acesso à Série A agora em 2024. Qual deveria ser a postura dele, que por sinal sempre disse que deixaria o cargo após o mandato: não participar da eleição e sair por cima. Porém, como o interesse pessoal é maior que o amor que ele diz ter pelo clube, a vaidade falou mais alto e novamente ele se colocou como candidato. Nenhum dirigente ama o clube, pensam apenas em si próprios.

Lucas Holanda, por e-mail