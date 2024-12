A denúncia do leitor é na Avenida Professor João de Medeiros, na Zona Sul do Recife. Placa está retendo o fluxo de veículos em direção à Via Mangue

Placa de sinalização derrubada dificulta trânsito em Boa Viagem

Já vi várias pessoas dando opinião nesta coluna sugerindo retirar o excesso de placas de direcionamento com informações, equivocadamente erradas, como por exemplo: na Avenida Boa Viagem indicando à Arena Pernambuco e o Instituto Brennand, mesmo isso sendo lá no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Outras placas informativas espalhadas pelo Recife estão viradas ou quebradas, mas a Prefeitura do Recife/Emlurb não estão nem um pouco preocupadas com a limpeza visual. Temos uma placa, por exemplo, na Avenida Professor João de Medeiros, caída há uma semana, em Boa Viagem. O que está retendo o fluxo de veículos em direção à Via Mangue. Emlurb, faça algo para retirar logo essa placa.

Érique Medeiros, por e-mail

Fundo Estadual dos Municípios

A governadora Raquel Lyra deveria rever o seu posicionamento a respeito do Fundo Estadual dos Municípios (FEM) e dar continuidade a ele, mesmo que fosse com outra designação. A Avenida Benjamin é um importante elo entre a 5ª etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda, e a PE-15, em Paulista. A via era cheia de buracos e lama, e somente os veículos com tração nas quatro rodas conseguiam trafegar em dias de chuva. Até caminhar por ela era difícil. Ninguém acreditava que a mesma fosse asfaltada, até que o FEM resolveu a questão. No entanto, hoje já se encontra danificada por falta de conservação.



Cláudio de Melo, por e-mail

Capinação em San Martin

Solicito à Prefeitura do Recife capinar as Ruas Professor Silvio da Cunha Santos; Apulcro da Assunção; Pedro Boulitreau; Telesphoro Fragoso; Pedro Melo e outras do bairro de San Martin, na Zona Oeste da cidade. Todas essas ruas são próximas à Igreja Nossa Senhora de Fátima e as calçadas estão cheias de mato. Peço que mandem uma equipe da Emlurb para realizar o serviço antes do Natal, os moradores do bairro agradecem.

Rejane de Assis, por e-mail

Falta de sinalização em via de Jaboatão

Faço um apelo ao prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Luiz Medeiros, para mandar sinalizar a Rua Abdo Cabus, no bairro de Candeias. A via, que também serve de corredor viário para a linha do transporte complementar municipal, precisa urgente de cuidados. No logradouro, existem duas grandes escolas particulares, onde diariamente estudantes se arriscam ao tentarem atravessá-la. Para lembrar ao gestor municipal, o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, manda que os valores arrecadados com as multas de trânsito sejam aplicados em sinalização.

Fábio Júnior, por e-mail

Transação tributária

A transação tributária, nos âmbitos federal e estadual, desponta como instrumento jurídico essencial à preservação da atividade empresarial, em perfeita consonância com os postulados do Direito enquanto ciência social, dinâmica e teleológica. Tal medida harmoniza os aspectos normativos, fáticos e axiológicos da convivência social, permitindo que o empresário, sem prejuízo da função arrecadatória do Estado, reorganize suas finanças e retome sua capacidade contributiva. A normatividade expressa na legislação da transação tributária encontra substrato no fato econômico de empresas em dificuldade, cuja recuperação é de interesse público. Em nível axiológico, promove-se o equilíbrio entre justiça fiscal e estímulo à economia. Assim, a transação não apenas resgata o empreendedor, mas também reafirma o papel do Direito como instrumento de pacificação social e desenvolvimento econômico.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Cruzamento perigoso

Ocorreu um grave acidente, nesta segunda-feira (9), no cruzamento das Ruas do Espinheiro com a Santo Elias, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. A colisão foi tão forte que um SUV (cargo de grande porte) capotou e ficou com as rodas para cima, deixando pessoas feridas. Peço que a CTTU analise esse caso e reforce a sinalização desse cruzamento, que é muito perigoso. Os veículos passam, muitas vezes, sem olhar e sem saber de quem é a preferência. É preciso, urgentemente, a colocação de placas de "Pare", pintar no chão, enfim... Organizar esse trecho antes que outros acidentes aconteçam.

Rafael Batista, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta à leitora Izabel Wanderley, a Compesa esclarece que não possui rede coletora de esgoto localizado no calçadão da Av. Boa Viagem e, portanto, não é responsável pelos extravasamentos na área dos banheiros e quiosques da orla. Os banheiros localizados na avenida, que são gerenciados pela prefeitura do Recife, não estão conectados à rede pública de esgoto que fica do lado oposto da via, ou seja, nas calçadas dos edifícios. Para resolver a questão, a prefeitura precisaria implantar uma rede coletora de esgoto na área do calçadão e conectá-la à rede já existente do lado oposto da via, que é a área operada pela Compesa.

