Denúncia do leitor é na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, próximo ao semáforo de pedestres do Ponto do Açaí, no bairro dos Aflitos

Bueiro desnivelado com o asfalto se torna armadilha para motoristas

Alô, Emlurb. Na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, próximo ao semáforo de pedestres do Ponto do Açaí, no bairro dos Aflitos, a tampa desse bueiro está mais baixa que o asfalto da via. Está desse jeito há quase um ano e, de tanto os motoristas caírem nessa armadilha, ao redor do bueiro já começou a se destruir, tornado o problema maior ainda, já que além do desnível, também está se abrindo um buraco. Peço que mandem uma equipe para nivelar esse desnível, pois o risco é enorme de uma acidente ou de danificar o carro.

Fernando Marinho, por e-mail

Imprudência no trânsito

Seria louvável que a Prefeitura do Paulista fizesse uma fiscalização aqui no bairro de Maranguape l, pois os motoqueiros e até os entregadores de aplicativo ficam empinando suas motos aqui na Rua Cento e Vinte e Seis, onde tem duas escolas: Professor Arnaldo Carneiro Leão e Manoel Gonçalves da Silva, com vários alunos circulando pelo local. Será que só vão colocar uma fiscalização quando matar alguém? Só vão fazer alguma coisa quando houver vítimas fatais com alunos ou pedestres?

Henrique Lotto, por e-mail

Desrespeito com pacientes

A Empresa contratada pela Prefeitura do Recife (Distrito 6/Ipsep) para levar os pacientes que fazem hemodiálise aos hospitais, frequentemente, tem ligado e informando que a Van está quebrada. Tem dia que nem leva e já aconteceu de levar e não trazer de volta para casa. Cadê a fiscalização da Secretaria de Saúde?

Kleber Barros, por e-mail

Arborização do Recife

Parabéns pela ideia da conferência sobre a nova Lei da Arborização do Recife. Esperamos que temas como a destruição de casas e seus quintais com áreas verdes por parte da construção civil - que era para fazer a compensação -, mas por falta de fiscalização, nada acontece. Além da poda danosa de árvores feita pela Prefeitura e pela Neoernergia.

Marco Wanderley, por e-mail

Saúde do presidente

Os ataques e piadas proferidos por setores da oposição acerca do estado de saúde do presidente Lula evidenciam uma preocupante ausência de espírito cívico, democrático e de respeito à pessoa humana. A saúde de um chefe de Estado transcende o âmbito pessoal, representando a estabilidade institucional e a integridade das funções de governo. Em uma democracia madura, o respeito à dignidade humana é inegociável, independentemente de filiações partidárias ou divergências políticas. Por fim, a ética cívica e os princípios constitucionais exigem que o debate público seja pautado pela civilidade e pela decência. Ao desdenhar da condição de saúde de qualquer presidente, dilui-se a essência republicana, rompendo os laços de solidariedade e empatia que sustentam a convivência democrática, indispensável à preservação do tecido social e à legitimidade das instituições.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Sanção seletiva

Recentemente, na discussão acerca dos cortes a serem aplicados ao orçamento, como medida para equalizar as contas governamentais, uma delas, que acabou atingindo os militares, foi a retirada do direito de recebimento da aposentadoria para as famílias de militares expulsos da corporação. Por outro lado, os magistrados demitidos continuam a ter como sanção pelos malfeitos a aposentadoria compulsória.

Carlos Alberto, por e-mail

Resto de materiais de obras

Recuperaram o asfalto da Rua Dom Sebastião Leme, no bairro das Graças, e deixaram o resto de materiais jogados em várias vagas de estacionamento, trazendo transtorno para quem estaciona nessa rua. Vai terminar o serviço e limpar a área quando, Prefeitura do Recife/ Emlurb?

Diogo Cabral, por e-mail

Produto adulterado

A TV noticiou, na última quarta-feira (11), que uma fábrica de laticínios gaúcha adiciona soda cáustica e água oxigenada ao leite, como forma de reciclar grande quantidade do produto fora da validade, para revendê-lo à população. Consta da reportagem que o químico responsável e outros funcionários foram presos, mas omite a identidade destes criminosos e a marca do leite contaminado. A população precisa saber para evitar tais produtos da empresa em questão.

Paulo Bezerra, por e-mail