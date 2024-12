Armas de gel colocam em risco à saúde da população

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Armas de gel colocam em risco à saúde população

As autoridades precisam agir com veemência para combater a comercialização e utilização dessas armas de gel. Muitas pessoas estão se ferindo gravemente, principalmente na região dos olhos, quando são acertados por esses objetos extremamente prejudiciais à saúde. A população, principalmente dos subúrbios, está saindo de casa com medo de ser acertada por essas balas de gel. Muitos estão andando com as janelas dos ônibus fechadas, e suportando o calor, para não correr o risco de ser surpreendidos. Os municípios de Olinda e Paulistas já tomaram um posicionamento para proibir a circulação dessas armas nas ruas, quero ver quando a Prefeitura do Recife e o Governo de Pernambuco vão impor medidas rígidas contra essas armas de gel.

Genival Paparazzi, por e-mail

Falta de medicamentos no LAFEPE

Apelo ao governo do Estado para mandar retomar a fabricação de medicamentos básicos como vitamina C, complexo B, Sulfato Ferroso e vermífugos. Sempre que procuro às farmácias do LAFEPE, a resposta é a mesma: não tem. O governo do Estado deveria ser sensível a falta de acesso da maioria da população à proteção contra a radiação solar e investir na fabricação de filtros solares também. Aproveito para pedir a expansão das poucas unidades de venda do nosso laboratório estadual para universalizar o acesso à medicação a preços populares e de qualidade.

Fábio Júnior, por e-mail

Trânsito no Recife

Sempre acreditei que, ao reconhecer um erro, o ser humano está apenas dizendo: "eu sou humano". Por isso, peço encarecidamente aos gestores de trânsito que fizeram uma mudança no final da Avenida Caxangá, que reconheçam o erro. Coitado do cidadão que precisar de uma emergência em direção à UPA Caxangá. Um percurso que antes era feito em cinco minutos, agora leva 20. Antes, não havia engarrafamento ao meio-dia; agora, há. Aliás, o engarrafamento ocorre a toda hora. Por favor, revertam a mudança e retornem ao que era antes. Essa decisão pode salvar vidas, além de aliviar o sofrimento dos motoristas.

Sílvio Romero, por e-mail

Esquecer os antecessores

Parece que Raquel Lyra e o governo Lula não querem se livrar dos seus antecessores, pois vira e mexe gostam de criticar Paulo Câmara e Bolsonaro, respectivamente. E aí ficam alimentando um passado que já deveriam ter esquecido. Ao fazerem isso, dão margem a respostas. Parece que Raquel e Lula não aprenderam com um dito popular que diz "Falem mal, mas falem de mim".

Marco Wanderley, por e-mail

Leitura no Brasil

A cultura é o coração pulsante de uma nação, e os livros, seus mais fiéis mensageiros. No entanto, a Pesquisa Retratos da Leitura 2024 traz à luz uma realidade preocupante: mais da metade dos brasileiros não lê livros, um reflexo de que perdemos 6,7 milhões de leitores em relação ao levantamento anterior. Essa diminuição, mais do que um dado estatístico, é um alerta grave sobre os rumos de nossa sociedade. A leitura é alicerce para o conhecimento, a cidadania e a construção de uma nação justa. Quando a leitura declina, a democracia se fragiliza, a ética se desvanece e a criatividade esmorece. Incentivar a leitura não é apenas fomentar o prazer; é resgatar a alma de um povo e garantir que o Brasil não se perca no esquecimento das páginas em branco.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Notas Fiscais Eletrônicas

Deixei de abater R$ 600,00 no meu IPTU 2025, que é de R$ 5.000,00, pois só em 11 dezembro, a Prefeitura da Cidade do Recife disponibilizou as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em 10 de novembro de 2024, um mês depois. E o prejuízo fica para nós, contribuintes.

Douglas Lopes, por e-mail

Recife, cidade do abandono

Recife, cidade bonita, Veneza brasileira, com rios, pontes, mar! Arquitetura de origem portuguesa, influência holandesa! Infelizmente, o que acontece atualmente: Comércio migrou em grande parte para os diversos shoppings, com ar-condicionado, segurança, estacionamento. As ruas do Recife foram invadidas por vândalos, usuários de drogas, pessoas em situação de rua. Ficam em papelões nas calçadas alheias durante o dia e, à noite, perambulam pelas vizinhanças. Naqueles locais, antes civilizados, pagando os impostos da lei, agora com apoio da Prefeitura faz um apoio num local inadequado. Mas são os senhores eleitores do regime.

Ricardo de Moraes, por e-mail