Voz do Leitor: abandono que compromete o turismo e segurança no Centro do Recife

Leitor Augusto César questiona o abandono do antigo banheiro dos locatários do Mercado das Flores, no Cais de Santa Rita, reduto de usuário de drogas

É difícil de entender como a Prefeitura do Recife com tantas cabeças pensantes, entre elas engenheiros, administradores e arquitetos, não tem a iniciativa de terminar a demolição do que já foi, há alguns anos atrás, o banheiro utilizado pelos locatários do Mercado das Flores. Hoje, o espaço abriga usuários de drogas. Coragem dos turistas que saem do Centro de Convenções do Recife, a pé, em direção ao Mercado Público de São José. Se já é perigoso durante o dia, à noite nem se fala.



Augusto César, por e-mail

FALTA DE ÁGUA

Mais uma vez o calendário de abastecimento de água não foi cumprido no conjunto residencial Mirante do Vale, no Sítio do Cajá, em São Lourenço da mata. Atenção Compesa, o conjunto está sem água há duas semanas.



Fábio Santana, por e-mail

VAN ABANDONADA GERA PREOCUPAÇÃO

Há uma van abandonada há mais de seis meses na rua Hélio, Falcão em frente ao número 355, esquina com a Av. Ernesto de Paula Santos, em Boa Viagem. O veículo está prejudicando a circulação de carros na rua e sendo criadouro de ratos e mosquitos. A CTTU já foi acionada e nada fez. A população aguarda solução.

Marina Magalhães, por e-mail

ATUAÇÃO DA CTTU

A CTTU é uma empresa extremamente ágil e eficiente para multar e apreender carros, que estacionam irregularmente. Paradoxalmente, a autarquia não tem a mesma agilidade para planejar e fluir o trânsito de veículos, quando há vias em obras de grande porte. Com a interrupção parcial da Av. Manoel Borba, para execução de serviços de drenagem no trecho entre as ruas Gonçalves Maia e Dom Bosco, o trânsito ficou caótico. Não existe planejamento de trânsito para quem precisa acessar o Colégio Salesiano, que conta com uma Igreja com missas diárias, além do colégio e faculdade. No último sábado, ficamos 30 minutos retidos na saída da missa, porque os carros que vinham pela rua Barão de São Borja faziam uma conversão à direita proibida na rua Dom Bosco. Não tinham agentes para disciplinar o trânsito, nem tampouco uma divulgação por parte da CTTU de alteração de rotas nesta área. Há de se registrar, que as ambulâncias do SAMU estão também fazendo esta conversão, no sentido de encurtar o trajeto à sua base, que fica exatamente no cruzamento da Dom Bosco com a Manoel Borba.

Marcelo Santana, por e-mail

RESPOSTA DOS CORREIOS

Em resposta à queixa da leitora Ana Menezes, publicada na edição do último dia 5 dezembro, desta Voz do Leitor, os Correios informam que "todos os processos operacionais da empresa são monitorados com rigor, buscando garantir a segurança e a integridade dos objetos postados". "O serviço mencionado pela leitora apresenta características de "Pequena Encomenda Simples ou Pequena Encomenda Registrada", uma modalidade oferecida por operadores postais internacionais e recebida no Brasil pela estatal, o qual não prevê rastreamento ou tal rastreio não ocorre ponto a ponto. Nesse caso, após a liberação pela alfândega, o objeto é encaminhado ao destinatário via terrestre, sem registro dos eventos intermediários no fluxo postal. O registro final ocorre apenas quando o objeto chega à unidade distribuidora responsável pela entrega". Os Correios orientam que, para maior segurança e possibilidade de acompanhamento detalhado, os clientes optem por modalidades de envio registradas, que permitem o rastreamento completo.