Voz do Leitor, 19/12: Descarte irregular de resto de asfalto nas raízes das árvores e calçadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leitora da coluna cobra da Emlurb a limpeza dos materiais descartados do recapeamento das ruas no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

Descarte irregular de asfalto nas raízes das árvores e calçadas

A empresa contratada para fazer o recapeamento asfáltico das ruas do bairro das Graças ainda não recolheu os montes de restos de asfalto que, irregularmente, descartou nas raízes das árvores, calçadas e vagas de estacionamento das ruas do bairro. A Prefeitura do Recife/ Emlurb adotará as providências necessárias para o recolhimento dos restos de asfalto ou teremos que acionar os órgãos de fiscalização?

Djane Salsa, por e-mail

Descarte irregular de asfalto nas raízes das árvores e calçadas - DJANE SALSA / VOZ DO LEITOR

Desperdício de água

Faço caminhadas diariamente no calçadão da Avenida Boa Viagem e notei que, há mais de dois meses, em frente a residência do Brigadeiro da Aeronáutica, do lado da praia, existe um cano despejando água potável dia e noite. Gostaria que a Compesa mandasse uma equipe ao local, a fim de conserta o vazamento e evitar o desperdício. Água custa dinheiro, por que ficar tendo prejuízo? Aguardo providências.

José Valdemar, por e-mail

Salário imoral do prefeito de Arcoverde

Em Arcoverde, o prefeito eleito irá receber o salário de R$ 30.000,00 por mês. Enquanto isso, a população passa fome e sofre com o desemprego. Tal medida pode ser legal, porém é imoral. Espero que a justiça possa corrigir esse absurdo, essa afronta ao povo arcoverdense.

Francisco Andrade, por e-mail

Segurança Pública

A governadora Raquel Lyra enaltece seu governo na área de Segurança Pública ao anunciara nomeação de novos policiais, a aquisição de viaturas, inclusive, helicóptero. Gostaria que tivesse a coragem de pedir o retorno de centenas de militares à disposição da Assembleia Legislativa e do Judiciário, forçando a criação dessas polícias.

Sérgio Cunha, por e-mail

Transferência de veículo

No dia 10 de outubro, eu vendi meu veículo para uma concessionária em Piedade. Por lei, ela deveria transferir o automóvel, mas não o fez. A transferência foi feita após a compra do veículo por um terceiro. A concessionária, juntamente com um despachante, estão efetuando a troca de propriedade. Cadê a segurança do ATPV-e? Cadê o Detran-PE para impedir que isso ocorra rotineiramente?

Emmanuel Ferraz, por e-mail

Mercado financeiro

O cenário para 2025 aponta que o mercado financeiro brasileiro enfrentará desafios significativos, em especial devido ao estresse fiscal interno e às condições externas adversas. No âmbito nacional, a persistente incerteza sobre a sustentabilidade das contas públicas fragiliza a confiança dos investidores, gerando volatilidade e aumento do risco percebido. Medidas fiscais inconsistentes, aliadas à expansão da dívida pública, reforçam um ambiente de cautela. No contexto externo, o aperto monetário em economias centrais, como Estados Unidos e Europa, segue drenando recursos de mercados emergentes. A aversão ao risco, intensificada pela instabilidade geopolítica e a desaceleração global, reduz a atratividade do Brasil como destino de capital estrangeiro. Dessa forma, em uma análise sistêmica, o entrelaçamento dos fatores internos e externos deve culminar em um fluxo negativo de investimentos estrangeiros na bolsa brasileira, evidenciando a necessidade de uma gestão macroeconômica mais firme e previsível para evitar retrações severas.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Toco de poste enferrujado

Na calçada da Praça Souto Filho, conhecida com Praça dos Cachorros, tem um resto de poste de luminária totalmente enferrujado na calçada ao lado dos brinquedos. Peço a Emlurb que façam a retirada desse "toco", visto que está na passagem das pessoas que circulam em seu redor podendo causar sério acidente.

Izabel Wanderley, por e-mail

Toco de poste enferrujado - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

SAF no Sport

Inadmissível que um presidente, seus diretores e secretários aleguem que não sabiam de cenas de violência que ocorrem dentro de suas dependências. No mínimo, esses diretores e presidentes não estão fazendo seus trabalhos, nem estão cobrando dos responsáveis. Qual empresa séria vai fazer sociedade com um clube que sai direto nas reportagens devido à violência de uma de suas organizadas? Empresa séria não realizará SAF com um clube onde o presidente não sabe de nada que ocorre dentro de suas dependências. Fora que nem citei aqui o ataque ao ônibus do Fortaleza. Membros dessa organizada têm que ser proibidos de entrarem no clube.

Rômulo Alves, por e-mail