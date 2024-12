Voz do Leitor, 20/12: Descarte irregular de lixo em Boa Viagem

A denúncia do leitor é na Rua Carlos Pereira Falcão, na Zona Sul do Recife, que cobra da Prefeitura e da Emlurb a limpeza regular no bairro

Descarte irregular de lixo em Boa Viagem

O bairro de Boa Viagem tem lixo nas calçadas em praticamente 100% das ruas. Mas, na Rua Carlos Pereira Falcão, à noite, o cenário é de lixão a céu aberto. Em uma área que a Prefeitura do Recife, após pavimentar a via, deixou a calçada de terra, em frente ao número 867. Com isso, todos os moradores da referida rua descartam seus lixos e outros objetos no local. É necessário urbanizar a área e colocar fiscalização com multas para os infratores. Alô, Emlurb, cadê a limpeza urbana aqui no bairro?

Pedro Brito, por e-mail

Trânsito na Avenida Sul



Gostaria de relatar um absurdo sobre os engarrafamentos que são causados na Avenida Sul entre a Ponte Motocolombó até a Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados. Ultimamente está um transtorno transitar nesta parte da via, com muitos caminhões que atendem a fábrica da ASA e sempre estacionam em locais proibidos nas laterais das vias, como também após ao Terminal Integrado do Largo da Paz, obstruindo a circulação dos ônibus que acessam à via exclusiva da Avenida Sul, causando um grande engarrafamento para quem segue para o Centro do Recife, Boa Viagem ou também para a Estrada dos Remédios. Não tem fiscalização da CTTU no local, por isso, solicito a CTTU tome providência sobre está situação, porque isso está ocorrendo todos os dias da semana.

Ângelo Barros, por e-mail

Privatização, não

Já que a ideia atual do governo estadual é privatizar para resolver e deixar para a iniciativa privada os investimentos que o governo, em tese, não teria, vamos privatizar também a COPERGÁS? O chamado estado mínimo não deveria se ocupar em distribuição e comercialização de combustível. Será que com a venda da empresa estatal que comercializa o GNV, não daria para investir na Compesa e assim dotá-la dos investimentos necessários à universalização? Será que não há nenhuma possibilidade de captação de recursos do PAC ou das entidades internacionais como o BIRD ou CAF para dotar a nossa Companhia dos recursos necessários? Não é preciso ir muito longe para vermos os exemplos desastrosos que a privatização fez com algumas empresas que foram privatizadas. Se olhar um pouco o retrovisor vamos ver que a distribuição de energia elétrica não melhorou, as comunicações continuam ruins e nosso Aeroporto pela primeira vez começou a fechar por defeito nos equipamentos eletrônicos de auxílio ao voo.

Fábio Júnior, por e-mail

Homenagem inapropriada

Entre as promessas da governadora Raquel Lyra está o Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns. A terra do genial músico, compositor e cantor exalta seu filho com o nome de um festival em abril, e com a praça onde acontece o que há de mais expressivo no Festival de Inverno. Pernambuco já deu ao Brasil grandes ícones da medicina e, algum deles, batizaria melhor o novo hospital de Garanhuns do que Dominguinhos. A Prefeitura de Garanhuns, a Câmara Municipal e as entidades médicas do Estado deveriam se pronunciar diante dessa homenagem inapropriada?

Nelson Cunha, por e-mail

Tiroteios nos EUA

Os trágicos tiroteios em escolas nos Estados Unidos são frequentemente abordados sob uma ótica que privilegia o sensacionalismo imediato, negligenciando dimensões mais profundas do problema. Em um contexto onde o jurídico, o moral e o social se entrelaçam, a análise deve ir além da superfície. Primeiro, ignora-se a desagregação comunitária que enfraquece os laços humanos e exacerba sentimentos de isolamento. Segundo, a abordagem superficial do impacto cultural de conteúdos violentos no imaginário juvenil é evitada. Por fim, a responsabilidade coletiva de uma sociedade armamentista é diluída em polarizações simplistas. O fenômeno exige uma compreensão integral, onde o Direito, a Ética e a Sociologia iluminem as causas e as soluções, permitindo que a justiça social transcenda a narrativa parcial dos meios de comunicação.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Poucas melhorias no Centro do Recife

Na matéria do JC sobre o Recentro - criado pela Prefeitura do Recife para revitalização do Centro do Recife -, a gestora Ana Paula Vilaça quis mostrar que houve muitas melhorias naquele local, mas, na verdade, o que se continua vendo é um abandono total. São pessoas em situação de rua cada vez mais presentes ali, prédios abandonados, cracolândia, insegurança. A gestora ao dizer que houve melhorias, tais como a realização do Carnaval, do São João, do Natal... Já eram realizados no Centro do Recife, ou seja, é muito redundante. Essas festas sempre ocorreram ali. O mesmo se aplica ao falar do Porto Digital. Tem ainda muito chão pela frente para vermos o Centro do Recife bonito.

Marco Wanderley, por e-mail

"Ainda estou aqui"

A enorme repercussão e acolhida ao filme "Ainda estou aqui", com a perspectiva de ser agraciado com premiações nacionais e internacionais, é motivo de muita alegria. Não apenas pelo brilhantismo dos atores, da direção e do roteiro, mas, sobretudo, porque sua mensagem está sendo muito bem entendida pelas milhões de pessoas que já o assistiram e que, em sua quase totalidade, desconheciam esse episódio de nossa história, com toda sua crueldade e barbaridade. Trata da saga de Eunice Paiva e seus filhos em busca do corpo de seu marido e pai deputado Rubens Paiva, sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar. Assisti no cinema e tive a satisfação de constatar que a maioria dos espectadores era formada por jovens que não a conheciam essa triste história. Torço agora para que venham as premiações internacionais, a fim de que o mundo lá fora saiba o que aconteceu nessa página cruel de nossa história. Ao final da sessão, exultei quando um dos jovens presentes levantou e gritou: "ditadura nunca mais", arrastando o aplauso geral.

Sylvio Belém, por e-mail