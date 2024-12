Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Coreto da Praça Sérgio Loreto vira dormitório

O Centro do Recife já é uma podridão e com muito lixo, o que deixa uma péssima impressão para os turistas. E, a Prefeitura do Recife, ainda permite que fique pior, sem coibir, as invasões espalhadas por toda a capital como vemos, por exemplo, no coreto da Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José. Quem sabe com a aproximação do Carnaval, a diretoria do Galo da Madrugada tome uma providência para a retirada dos invasores. Porque se depender da Prefeitura do Recife, eles ficam por lá para sempre.

Wilson Vieira, por e-mail

Coreto da Praça Sérgio Loreto vira dormitório - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Orla de Jaboatão não concluída

Infelizmente, o azar parece que não está dando chance para Jaboatão dos Guararapes. Ficaremos mais um ano sem a conclusão da "orla do município". As obras seguem paradas no trecho entre Candeias e Barra de Jangada. Se a atual gestão tivesse o mesmo empenho empregado na "festa" da virada com os milionários caches, a obra já estaria sendo entregue aos seus verdadeiros donos: os contribuintes.

Fábio Júnior, por e-mail

Salários atrasados

Eu gostaria de agradecer a governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause, pois, nós, vigilantes que prestamos serviço ao governo do Estado há 16 anos, comemos o pão que o diabo amassou devido aos salários atrasados. Tive amigos que foram expulsos de casa porque não tinham condições de pagar o aluguel de casa, sem falar na escola do filho. Hoje, passados dois anos do novo governo, Raquel está obrigando as empresas de segurança a nos pagarem. Ainda existe uma que resiste em obedecer, mas a governadora está resolvendo; por isso, a parabenizo pelo trabalho feito.

Henrique Lotto, por e-mail

Estacionamento irregular

O estacionamento irregular das carretas de entrega de um atacado inaugurado há pouco tempo, no bairro de Boa Viagem, continua na Rua Dom João VI. A bagunça é tão grande que eles chegam a estacionar em uma curva, tirando toda a visão de quem vem no sentido Piedade. Absurdo. Cadê os agentes da CTTU para coibirem esse absurdo e multá-los?

Paulo de Luna, por e-mail

2026

Em tempos de presidenciáveis incertos e de promessas mais incertas ainda, o Brasil tropeça em sua própria polarização e ensaia um passo novo na dança política. A ausência de nomes carimbados para 2026 abre uma brecha histórica: quem sabe, pela primeira vez desde a invenção do “candidato à prova de ideia”, surjam lideranças sérias e comprometidas com a nação, e não só com memes e likes? O Barão de Itararé diria que, na política, a certeza é um animal esquivo — mas a responsabilidade deveria ser companhia constante. Se a oportunidade de romper o ciclo deletério da polarização for aproveitada, talvez o país encontre mais do que um presidente: um rumo. Afinal, o Brasil já cansou de improvisação. Quem sabe em 2026, o "jeitinho brasileiro" vire "projetinho brasileiro"?

Luciano de Oliveira, por e-mail