Voz do Leitor, 24/12: Gramado do Parque da Jaqueira está esturricado

Leitor cobra da Prefeitura do Recife/ Emlurb maior cuidado com a irrigação da grama do parque, principalmente com a alta temperatura do verão

Gramado do Parque da Jaqueira está esturricado

O verão mal começou e é impressionante como o gramado do Parque da Jaqueira está esturricado. Infelizmente o local está entregue a própria sorte. Ressalto que os parques servem para ajudar a baixar a temperatura da cidade. Lembro que no governo de Roberto Magalhães foi instalado moderno sistema automático de irrigação que funcionava à noite, quando o parque estava fechado. Passados tantos anos, por que a Prefeitura do Recife não faz o mesmo? Enquanto isso, a Emlurb tem de disponibilizar uma equipe para irrigar o gramado do Parque.

Frederico Carvalho, por e-mail

Carretas estacionadas irregularmente em Boa Viagem

Reforço a queixa do leitor Paulo de Luna a respeito das carretas estacionadas irregularmente na Rua Dom João VI, em Boa Viagem. Afirmo que a CTTU não tem vontade de resolver absolutamente nada no conturbado trânsito do Recife. Infelizmente estamos entregues a uma autarquia que só pensa em mexer, absurdamente, no nosso bolso com multas descabidas.

Paulo Fernando, por e-mail

Viaduto da Muribeca

Concluíram a reforma meia boca da BR-101 e nem sinal do prometido viaduto da Muribeca. Todos os dias um infernal congestionamento se forma na rodovia, além das perdas de vidas humanas que ocorrem com frequência. Se esses fatos não são suficientes para sensibilizar o governo do Estado a buscar os recursos necessários para a construção do viaduto, registre-se o prejuízo financeiro que a Região Metropolitana sofre com as empresas evitando se instalarem na localidade devido ao travamento do entorno, que impede o escoamento da produção e a chegada de insumos. Atenção D.E.R, D.N.I.T e Prefeitura de Jaboatão... Vamos nos unir e melhorar a vida do contribuinte.

Fábio Júnior, por e-mail

Desrespeito dos motoristas de ônibus

A impressão que tenho é que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano é um órgão frágil, sem autoridade para proteger os usuários. Nos últimos três meses, reclamei três vezes da linha 341-Curado I. No sentido subúrbio, o ônibus tem que entrar na Rua Mostarda, no Conjunto Residência dos Guararapes. Só que decidido ao bel prazer do motorista, constantemente, eles não entram. Cheguei a conclusão de que o Governo não toma providências ou as empresas não estão nem aí para as sanções que o Governo faz. Vergonha.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Reprovação no Detran-PE

O alto número de reprovações na prova prática para carro no Detran-PE é enorme. A reclamação sobre o órgão é constante e um grupo de candidatos chegou a fazer uma reunião com representantes da autarquia. Agora fica a pergunta: com um exame tão "rígido" dessa maneira, o que mais vemos nos noticiários são atrocidades no trânsito... Será que essa enorme exigência é para formar bons condutores ou apenas para arrecadar mais dinheiro com suas taxas exorbitantes?

Renato Batista, por e-mail

Crise no Manchester City

O que está acontecendo com o Manchester City, do grande treinador Pep Guardiola, merece ser analisado cuidadosamente. Melhor equipe do futebol mundial, após vencer seguidamente seus adversários e ganhar vários títulos, o time inglês, sem uma explicação aparente, começou a perder seus jogos, alguns sofrendo goleadas, embora seja uma equipe jovem e recheada de craques. Jogo após jogo, o City se tornou presa fácil para os adversários, não lembrando nem de longe aquele time que nos enchia de ansiedade e vontade de vê-lo em ação. Não enfrenta problemas administrativos, tais como indisciplina, atraso de salários e fadiga resultantes de calendário estafante - o que ocorre no futebol brasileiro. Tampouco, a perda de um jogador como Rodri, por mais importante que seja, é capaz de justificar tal fenômeno. Que os entendidos do chamado esporte bretão se debrucem sobre o assunto, tentando ajudar o competente Pep Guardiola a tentar esclarecer. Todavia, é por conta de cenários como este que o futebol intriga e atrai torcedores pelo mundo afora.

Sylvio Belém, por e-mail