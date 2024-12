Voz do Leitor, 25/12: Buraco em cruzamento na Avenida Dezessete de Agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Motoristas que trafegam pela via na Zona Norte do Recife precisam redobrar a atenção para não caírem no buraco e se envolver em um acidente

Buraco em cruzamento na Avenida Dezessete de Agosto

Alô, Emlurb. Esse buraco na Avenida Dezessete de Agosto, no cruzamento com a Estrada do Arraial e próximo a Red Lounge Buffet, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife, está aberto há mais de três semanas. Peço que mandem uma equipe para consertar o asfalto dessa via, que é bastante movimentada.

Luiz Silva, por e-mail

Buraco em cruzamento na Avenida 17 de Agosto - LUIZ SILVA / VOZ DO LEITOR

CTTU

Não entendo o porquê de a CTTU manter a Rua Arthur Muniz, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, como mão dupla. É uma rua estreita e agora colocaram um carregador de carro elétrico, além de estacionamento dos dois lados. Está um caos total.

Telma Hevile, por e-mail

Privatização

Tenho visto algumas críticas por conta da decisão de a governadora conceder a iniciativa privada a distribuição de água e de esgoto, antes feita pela Compesa. Ora, sabemos muito bem que essa empresa estatal, historicamente, sempre foi uma péssima prestadora de serviço: para começar, cobra e não entrega. Durante dezenas de anos, a Compesa recebeu aportes bilionários de vários governos e continuou sendo uma companhia inoperante. Infelizmente, muitos governantes têm medo de falar em privatização por que os críticos dizem que estão vendendo o patrimônio público. O que não é verdade. Claro, não basta privatizar, mas é preciso fazer um projeto bem feito e um efetivo controle da execução do objeto.

Marco Wanderley, por e-mail

Nova sede da Câmara dos Vereadores

Absurdo a Câmara dos Vereadores do Recife procurando um terreno para construir uma nova sede. Pelo visto, o dinheiro público serve para tudo, menos para o benefício da população. Com esse valor que pretendem investir, bem que poderiam construir escolas, bibliotecas, abrigo para pessoas em situação de rua... Mas é sempre assim: dinheiro do povo e gastos com os políticos.

Rômulo Alves, por e-mail

Carnaval sem a cara de Pernambuco

O Recife assiste a morte de uma das festas anuais que mais atraem turistas do Mundo inteiro, o Carnaval. Chamaram participantes que não são de Pernambuco e sem tradição com a história do Carnaval pernambucano. Absurdo.

Edjailson Xavier, por e-mail

Educação no Brasil

Tenho 60 anos e, essa semana, um neto meu disse que só fez o Enem para ganhar os R$ 200 pago pelo governo. Independentemente de ala política, por essas e outras que a educação e a formação de profissionais está deste jeito. Lamentável.

Maurício José, por e-mail

Fachada de prédio desabando

A fachada deste prédio na esquina das Avenidas Guararapes com e Dantas Barreto está horrível. As janelas estão caindo na calçada e colocando em perigo os pedestres. Situação alarmante e, a qualquer momento, pode acontecer um acidente.

Genival Paparazzi, por e-mail

Fachada de prédio desabando - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Feliz Natal

Gostaria de desejar um abençoado Natal para toda equipe da Voz do Leitor e para todos os leitores que contribuem com esta democrática coluna.

João Guilherme, por e-mail