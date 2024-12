Voz do Leitor, 26/12: Asfalto de péssima qualidade na Estrada do Encanamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há menos de um mês, a Prefeitura do Recife finalizou uma grande obra na via, mas o asfalto se dissolveu e abriu duas crateras no local

Asfalto de péssima qualidade na Estrada do Encanamento

Gostaria de solicitar a Emlurb que mandem uma equipe para consertar o asfalto da Estrada do Encanamento, na esquina com o Boteco Ferro e Fogo, no bairro de Casa Forte. Não tem mais de um mês que finalizaram uma enorme obra nesta via e o asfalto já se dissolveu. É incrível como utilizam material de péssima qualidade nos serviços realizados pela Prefeitura do Recife. Aproveitando o espaço, cobro também da CTTU para recolocarem a ciclofaixa da Estrada do Encanamento.

Fernando Marinho, por e-mail

Parque da Tamarineira

No lindo Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, alguns brinquedos precisam de regras e fiscalização antes que ocorram acidentes graves. Alguns, por sinal, são usados com uma velocidade considerável. É preciso observar tal equipamento antes que ocasione acidentes com as crianças que ali brincam.

Izabel Wanderley, por e-mail

Emendas parlamentares

A atitude do ministro do STF, Flávio Dino, de suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, merece louvor por parte dos cidadãos honestos do nosso País. O Brasil que já dá mostras de esgotamento por tanto empenho do seu Congresso Nacional em destinar mais e mais recursos para satisfação de interesses escusos. Sim, pois se não fossem ilícitos, não haveria tanta grita e atitudes ardilosas envolvendo a viabilização desses repasses. O Congresso Nacional, ao desobedecer as determinações legais do STF e ambicionar executar atribuições do Executivo, com suas emendas parlamentares, demonstra por tal performance que, ao contrário do pronunciamento de muitos de seus integrantes, quer realmente consolidar em si os Três Poderes, e ainda com a prerrogativa antirrepublicana de não prestar contas dos recursos utilizados.

Carlos Alberto, por e-mail

Posto de Saúde abandonado

O Posto de Saúde na Rua da Aurora, no Centro de Paulista, está abandonado e tomado pela sujeira há dois anos. Os moradores dizem que o prédio está fechado para reforma desde 2022 e, por isso, a situação do lugar está cada vez pior. Dentro da unidade é possível encontrar nítidos sinais de abandono, como sujeira, além das vidraças da porta da frente do prédio, que estão quebradas em consequência da ação de vândalos. Nos fundos do prédio existem ratos, escorpiões, baratas e recipientes que acumulam água e podem servir de criadouros para o mosquito da dengue. Em outro local, na calçada da unidade, ainda há um verdadeiro depósito de areia que eram utilizados na reforma.

Henrique Lotto, por e-mail

Queda de ponte

A queda de uma ponte sobre o Rio Tocantins (com mortes) - sob responsabilidade do do governo federal - demonstra a total falta de conservação desse equipamento, fato esse que já vinha sendo denunciado. Depois do desmoronamento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, agora vem dizer que vai reconstruir a ponte. Sinceramente.

Marco Wanderley, por e-mail

Feliz Natal

Gostaria de desejar aos amigos e leitores, um Feliz Natal e abençoado 2025. Se chegamos ao final desta jornada de 2024 é porque certamente fomos capazes de muita superação e ensinamentos preciosos. Desejo a todos que entrem no próximo ano corrigindo os rumos e respirando entusiasmo para conquistar os objetivos traçados, e fortalecimento social e familiar.

Paulo Panossian, por e-mail