Voz do Leitor, 10/01: "Bandidos chapa-branca"

Faz sentido quando nossos políticos dispensam qualquer atenção à questão da segurança pública, não tarda e teremos em breve vários Rios de Janeiros, pois empenham seus esforços em assuntos mais lucrativos para eles próprios: as emendas PIX ao portador, blindadas à identificação, autoria, aplicação e prestação de contas.

Em resumo, para esses usuários, é um verdadeiro sonho de quimera. E, para nós, resta ficarmos reféns da outra bandidagem, a que não é chapa-branca.

Os bandidos oficiais, em sua grande maioria, quase totalidade, têm seus aparatos de segurança, pois não lhes faltam recursos públicos para tal finalidade.

A insegurança da população está levando, principalmente nossos jovens, a procurar abrigo em terras estrangeiras, o que implicará em um Brasil ainda mais pobre no futuro, e os que hoje assaltam o erário morreram pela própria ganância.

Carlos Alberto Batista da Silva

Atenção, Compesa

Mais uma vez, o calendário de abastecimento não foi cumprido aqui no Conjunto Residencial Mirante do Vale, no Sítio do Cajá, em São Lourenço da Mata. Atenção, Compesa, o conjunto está sem água há três semanas.

Fábio Santana, por e-mail

Canal da Rua Ricardo Salazar

Leitor mostra as condições de um canal no Prado, no Recife - Francisco Mendonça/Voz do Leitor

Não sei quem foi Ricardo Salazar, mas acho que ele, onde estiver, deve estar muito chateado com a Prefeitura do Recife, que há muito tempo não limpa o canal da rua que leva o seu nome no Bairro do Prado.

A Associação dos Ratos, Baratas, Mosquitos e Pernilongos agradece pelo seu descaso com os moradores dessa rua.

Francisco Mendonça, por e-mail

Placas Indicativas - DER

Concordo perfeitamente com o jornalista João Alberto, ao noticiar o estado das placas de sinalização das praias do Litoral do Sul que sinalizam os destinos. Simplesmente vergonhosas e deploráveis.

O motorista não consegue ler absolutamente nada, pois não existem nem conservação e manutenção das mesmas. Todas com destino a Serrambi e Tamandaré ou estão caindo aos pedaços pela ferrugem ou encontram-se absolutamente ilegiveis. Atenção, DER, faça alguma coisa.

Paulo Fernando Pereira, por e-mail