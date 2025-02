Voz do Leitor, 29/01: Alagamentos recorrentes no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alagamentos recorrentes no Recife

Entra prefeito e sai prefeito e nenhum resolve o problema dos alagamentos ocorridos com frequência no Recife. Mais uma vez, o poder municipal demonstra o descompromisso com a situação que vem acontecendo na capital e o descaso com a população que precisa enfrentar ruas e avenidas alagadas, como: a Rua Imperial, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Norte e a Avenida Agamenon Magalhães, são alguns exemplos desse abandono.

Wesley Veloso, por e-mail

Bueiros entupidos

As Prefeituras têm responsabilidades quanto ao combate aos alagamentos no municípios do estado, mas a população precisa também colaborar. A mais vejo em algumas cidades de Pernambuco são pessoas que não jogam o lixo na lixeira, amam jogar as embalagens dos produtos no chão. Quando começa a chover, o lixo entope as bocas de lobo e bueiros, e, com isso, a água não tem como escoar pelas galerias pluviais e alaga ruas e avenidas, invadindo as casas da população. As pessoas também têm que fazer a parte delas e colocarem o lixo no lugar certo.

Rozalva Cassiane, via redes sociais

Obras sem prazo de entrega



Concordo com o leitor Claudemir Soares em relação as obras demoradas e sem pressa para entrega a população, como ele cita a Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro. Obras com valores exorbitantes e sem prazo de conclusão que só traz transtornos, como, por exemplo: a Ponte de 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, que liga o bairro de São José ao Recife Antigo.



Érique Medeiros, por e-mail

Desconto reduzido

Começamos o ano com o pé esquerdo em Jaboatão dos Guararapes. Antes, nós tínhamos um desconto que chegava a até 30% no valor do IPTU; porém, o novo pacote de bondades do prefeito reeleito já começa a surtir efeito e este desconto agora está em apenas 20%. Assim, além de ficar mais difícil pagar em dia e em cota única, a gestão municipal contribui para o aumento na inadimplência e na queda da receita, o que certamente atingirá a qualidade dos serviços públicos essenciais. Que temos aumento no imposto todos os anos isso já é sabido, o que não estávamos preparados era para perder ainda mais o direito que conquistamos a duras penas e em apenas uma sorrateira canetada nos foi retirado.

Fábio Júnior, por e-mail

Péssima arbitragem

O baixo nível da arbitragem no futebol pernambucano é um reflexo do que acontece com a nossa Federação, presidida por uma pessoa estranha ao mundo futebolístico e que lá está graças a um absurdo sistema eleitoral, que concentra o poder nas ligas do interior. Agora, o Santa Cruz foi prejudicado por um erro crasso de uma despreparada juíza e seu assistente, perdendo o clássico contra o Náutico. Por economia ou irresponsabilidade, a FPF não colocou o VAR no jogo. A comissão de arbitragem afastou a mesma juíza e seu assistente, cabendo a indagação: e os pontos perdidos como ficarão?



Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta à leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que enviou uma equipe de manutenção de rede de abastecimento de água na rua Tenente João Cícero, número 170, em Boa Viagem, e não foi identificou ponto de vazamento no local. Outra equipe também esteve no endereço citado e não encontrou obstrução em trecho da rede coletora de esgoto operada pela Compesa. A questão citada no registro da leitora diz respeito ao sistema de drenagem ( galeria de águas pluviais), equipamento gerenciado pelo município.

Assessoria de Imprensa