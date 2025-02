Voz do Leitor, 30/01: Motociclistas desrespeitam as leis de trânsito e pilotam pela calçada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Motociclistas desrespeitam as leis de trânsito e pilotam pela calçada

A situação aqui na Rua das Creoulas, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, está cada dia pior. A medida que intensidade de veículos vai aumentando, findando com a retenção do tráfego, os motociclistas simplesmente desrespeitam as leis de trânsito e passam a trafegar pela calçada, colocando em risco a vida dos pedestres. Os motociclistas só não usam calçadas nos fins de semana e feriados, porque o trânsito é ameno nesses dias, mas de segunda a sexta, em média das 7h às 10h, é esse inferno. Já teve um caso de um motociclista bater com o guidão da moto na cabeça de uma criança. Aqui na rua há hospitais próximos, escolas, bancos, comércio intenso, ou seja, uma circulação enorme de gente, mas esses caras não respeitam ninguém. É uma coisa muito grave. Muitos respeitam, esperam ao lado dos carros o semáforo abrir, vão no seu tempo, mas 80% das motos que passam aqui usam as calçadas. Peço uma atitude enérgica por parte da CTTU para combater essas irregularidades. Colocar agentes no trecho da Farmácia dos Quatro Cantos a Avenida Rui Barbosa.

Gustavo Tavares, por e-mail

Ministros com atuações diferentes

Dois ministérios criados no governo Lula para alocar aliados: o de Portos e Aeroportos e o da Pesca. Dois gestores (pernambucanos) diferentes: Silvio Costa Filho e André de Paula na forma de atuar. O primeiro transformou totalmente, em pouco tempo, um ministério sem nenhuma visibilidade num ministério atuante, aparecendo sempre nas mídias, anunciando projetos e investimentos. Já André de Paula não conseguiu decolar até agora. Aliás, recentemente, se encontrou com o prefeito de Buíque para lançar um projeto envolvendo a tilápia. Muito pouco para quem já está no poder há 2 anos.

Marco Wanderley, por e-mail

Fiação desorganizada em Boa Viagem

Nenhuma empresa entre elas: a Neoenergia de Pernambuco, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) assume a responsabilidade de recolocar a fiação de volta no poste. Depois que a Neoenergia trocou um poste na Rua Padre Bernardino Pessoa, em frente ao Colégio Santa Maria, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, toda a fiação das operadoras de internet e de telefonia ficaram a um metro do chão. Liguei para Anatel explicando a situação e disseram para ligar para Aneel, que orientaram ligar para Neoenergia de Pernambuco, que pediram para ligar para todas as operadoras existentes na área. Absurdo dos absurdos. É mais fácil as aulas do Colégio Santa Maria começar do que as operadoras de internet organizarem a fiação.

Wilson Vieira, por e-mail

População tem parcela de culpa por alagamentos

Os políticos têm responsabilidade pelos alagamentos nas cidades do Grande Recife, mas acredito que a população tem grande parcela de culpa nisso. Pode fazer a obra que for, mas o povo mesmo que é quem dá início ao problema dos alagamentos, quando jogam lixo na rua e contribuem para o entupindo das galerias pluviais e dos bueiros, justamente os locais por onde a água escoa. Depois que a sua rua estiver alagada, não culpem os respectivos prefeitos. Primeiramente, devemos fazer a nossa parte e termos consciência de que lugar de lixo é na lixeira, e não no chão.

Pedro Ribeiro, por e-mail

Covardia de policiais militares

Que imagem lamentável a que está circulando na internet de dois policiais militares agredindo covardemente um homem, que não esboçava nenhuma resistência, durante uma festa de rua no município de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Um deles, de maneira inescrupulosa, desferiu dois golpes com o cotovelo no rosto do homem que estava sendo abordado e cercado por quatro policiais. Alô, governadora Raquel Lyra e Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), identifiquem essa bandidos fardados e os expulsem da corporação. É o mínimo a ser feito. Urge a colocação de câmeras no fardamento da Polícia Militar de Pernambuco.

Fernando Marinho, por e-mail