Voz do Leitor, 02/02: Fiação vandalizada exposta na calçada

Fiação vandalizada exposta na calçada

Aqui na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, na esquina com a Rua Ricardo Hardman, em frente a Farmácia Tradição, no bairro da Jaqueira, há vários fios soltos e pendurados ao longo da calçada, há dias, e que podem provocar sérios acidentes com pedestres, carros, ônibus, bicicletas e motos. Além disso, fica a triste certeza de que nenhuma autoridade está nem um pouco preocupada em acabar com esse vandalismo recorrente. Bastaria solicitar as câmeras do comércio local para identificar os meliantes que praticam esse crime. Peço a Neoenergia que faça o conserto junto com as empresas de telefonia usuárias dos postes públicos. Responsabilizo também a Prefeitura do Recife e a Polícia Militar, pela inércia em resolvo esse problema.

Izabel Wanderley, por e-mail

Fiação vandalizada exposta na calçada - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Obras paradas em Jaboatão dos Guararapes

Faço aqui um apelo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes para somar esforços junto ao governo Estadual e Federal e continuar as obras paradas dos canais do Rio das Velhas, Garapeira, Aritana e Cajueiro Seco, que estão paradas há quase oito anos. Fico impressionado com esse descaso com que a população mais necessitada de Jaboatão é tratada. Aproveito para sugerir ao gestor municipal que copie a excelente ideia do prefeito João Campos e vá atrás de organismos internacionais para captar os recursos necessários e tirar a nossa querida cidade do mapa dos alagamentos e das tragédias que todo ano tem data e hora para acontecer: o inverno. Não bastasse essa falta de cuidado com os munícipes, assusta as somas vultosas que torra-se com propaganda e shows de final de ano, em um município que alega não ter as verbas necessárias para estas obras fundamentais para evitar a perda de vidas humanas.

Fábio Júnior, por e-mail

Indicações políticas

É muita cara de pau da governadora do Estado, Raquel Lyra, nomear ex-vereadores, ex-prefeitos e os não reeleitos... E até candidatos derrotados para cargos públicos. Os valores que serão gastos com essas indicações políticas para a Secretaria Estadual da Casa Civil poderia ajudar e muito na rede hospitalar pública, no saneamento básico, nas rodovias estaduais, na rede pública de ensino e na segurança pública. Gostaria que o Tribunal de Contas do Estado esclarecesse publicamente esse assunto para todos os pernambucanos.



Maria José, por e-mail

VAR no Estadual

Alô, Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), colocar árbitro de outro estado não resolve. Para minimizar os erros da arbitragem precisa colocar, urgentemente, o VAR. Estamos na era digital... É inadmissível o Campeonato Pernambucano não contar com essa tecnologia que veio para evitar erros crassos. De uma coisa eu tenho certeza, dinheiro não falta a FPF, o que falta é boa vontade para solucionar os problemas.

João Guilherme, por e-mail

Vazamento de água

Atenção, Compesa. Aqui na Rua 44, em frente à Ireja Assembleia de Deus, no terminal do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, está se formando um buraco devido a um serviço feito pela própria companhia. A tubulação já está aparecendo e prestes até a causar acidente. Peço que enviem uma equipe para realizar o devido conserto.

Fábio Santana, por e-mail

Vazamento de água - FÁBIO SANTANA / VOZ DO LEITOR

Deputada cassada

A cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo é uma medida saneadora que dignifica e exalta o exercício da politica no nosso País.



Sylvio Belém, por e-mail