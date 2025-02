Voz do Leitor, 05/02: Matagal cresce nas ruas de Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Matagal cresce nas ruas de Boa Viagem

Além de pagar um IPTU caro, os moradores do bairro de Boa Viagem, a Zona Sul do Recife, têm que pagar para limpar o matagal que cresce nas calçadas. As pessoas que moram nas proximidades da Rua Sá e Souza, esquina com a Rua Isabel Magalhães, precisaram pagar um rapaz conhecido na localidade para fazer o serviço de capinação que é de obrigação da Emlurb/ Prefeitura do Recife. Absurdo.

Sérgio Cunha, por e-mail

Segurança no Carnaval de Pernambuco

Estou extremamente preocupado com a segurança do nosso Carnaval. Afinal, temos vários polos distribuídos ao longo do Estado e, pelo que vimos no clássico entre Santa Cruz e Sport, ficou provado que o nosso sistema de segurança pública ainda respira sem aparelhos, mas precisa melhorar e muito. Ora, sabemos que temos o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, que arrasta milhões de pessoas pelas ruas do Recife e ainda, no mesmo dia, vamos ter também Carnaval em Olinda. Então, a segurança pública não pode ser tratada com amadorismo ou com discursos retóricos.

Marco Wanderley, por e-mail

Centro do Recife abandonado para o Carnaval

A menos de um mês do Carnaval, a Prefeitura do Recife deveria preparar a cidade para a folia, mas quem circular pelo abandonado centro da "Capital do Nordeste" só encontra motivo para se decepcionar: faixas de pedestres apagadas, buracos e desníveis no asfalto, a ponte que abriga o Galo da Madrugada, a Duarte Coelho, com calçadas arrebentadas. O prefeito João Campos em vez de conferir o que precisa ser feito, foi visitar a obra dentro do Paço do Frevo, pode? Como o centro padece de incúria administrativa, a quem reclamar?

Nelson Cunha, por e-mail

Transferência de responsabilidades

Muito bom ser político nesse estado: além de altos salários, dos benefícios e das mordomias, agora não assumem e ainda transferem suas responsabilidades e trabalhos. Recentemente, um deputado tentou transferir a responsabilidade da prática do surf nos ônibus para as empresas e, agora, a governadora tentou transferir a responsabilidade da segurança do estado em dias de jogos para os clubes. O jogo era no estádio do Arruda, a confusão foi nos bairros da Madalena e da Torre, mas mesmo assim ela queria punir os clubes exigindo jogos sem torcida. Assim é bom demais ganhar sem trabalhar.

Rômulo Alves, por e-mail

Queda de energia recorrente

Alô, Neoenergia Pernambuco. Aqui na Rua Jorge de Albuquerque, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife, basta chover que a energia da localidade cai. Quando não somos atingidos por horas e horas sem luz, sofremos de quedas rápidas e recorrentes de energia. Como a rua é bastante arborizada, os galhos de árvores acabam se emaranhando aos fios do poste. Então, peço também que possam podar as árvores da referida rua.

Murilo Fagundes, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção à queixa do leitor Fábio Santana, a Compesa informa que enviou uma equipe à Rua 44, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata, e constatou a ocorrência de um possível vazamento no local. Como é necessário fazer a pesquisa no dia do abastecimento da área, para identificar o ponto exato onde a tubulação se rompeu, a Companhia sinalizou o trecho onde será realizado o serviço. A intervenção foi programada para a próxima quinta-feira (6), dia do calendário da região citada.

Assessoria de Imprensa