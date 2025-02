Voz do Leitor, 06/02: Fiação de postes coloca pedestres em risco em dias de chuva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com os alagamentos devido às chuvas no Grande Recife, a população está receosa de sofrer uma descarga elétrica dos fios soltos dos postes públicos

Como se não bastasse o trabalhador ter de encarar as ruas do Grande Recife completamente alagados, agora precisa se preocupar com mais uma coisa: risco de descarga elétrica. Isso porque essas inúmeras fiações soltas dos postes estão dando choque quando em contato com a água. Nesta mesma coluna, vários leitores cobram da Neoenergia, das Prefeituras e demais responsáveis para que se tomem uma providência para realinhar essa fiação. Infelizmente, uma vida foi perdida nesta quarta-feira (5)... Quanto um homem acabou falecendo após sofrer uma descarga elétrica, nas imediações do Colégio Americano Batista. Autoridades, tomem providências. Na foto, um exemplo de fiação solta na Avenida Conde da Boa Vista, defronte ao Bar Mustang.

Genival Paparazzi, por e-mail

Fiação de postes coloca pedestres em risco em dias de chuva - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Choque elétrico

Que tragédia o que aconteceu com um homem que morreu eletrocutado no centro do Recife, ao passar, andando, por um alagamento. Chuva forte, fiação velha e as pessoas ainda são obrigadas a trabalhar num dia desses. Muito triste. Esses postes antigos é muito perigoso e os governantes não fazem nada. Ficam só no conforto, enquanto que a população sai às ruas para trabalhar. Em dias de muita chuva, não saiam de casa. Coloquem a sua vida em primeiro lugar, pois depois a pessoa morre e o trabalho fica aí.

Luciano Gomes, via redes sociais

Cobrança a João Campos

O prefeito do Recife, João Campos, é formado em engenharia, mas pelo visto não aprendeu muita coisa da época da faculdade. Haja vista a situação da capital pernambucana em dias de chuva, que fica completamente alagada. A população, literalmente, fica submersa. Prefeito, prove que você era um aluno aplicado e use seus conhecimentos para minimizar os alagamentos da cidade. Nos primeiros quatro anos de mandato, o senhor nada vez para sanar esse problema crônico do Recife. Vai esperar morrer mais quantos recifenses para tomar uma medida efetiva?

Rosa Camargo, via redes sociais

Redirecionamento de investimento

Prefeito João Campos, cancela o Carnaval 2025 e use a verba para promover benfeitorias do Recife. Veja como a nossa cidade ficou após mais de 24 horas de chuva: debaixo d'água. Para não passar em branco faz só um dia de Carnaval. Com esse redirecionamento de investimento, a cidade daria uma renovada e a população precisaria aceitar passar um ano sem Carnaval. Afinal, seriam para um bem maior: melhorias na infraestrutura do município.

Thamires Lourenço, via redes sociais

Túnel alagado

Quem fez esse estudo para construir o Túnel Josué de Castro, no Pina, não pensou nas consequências. Pois, quando chove, alaga completamente e ninguém pode trafegar por ele. Inclusive as casas ao redor estão todas abandonadas devido a má gestão do órgão público. Não sei de quem é a brilhante ideia de construir túneis no Recife, pois esses alagamentos vemos também na Madalena e nos demais túneis.

Gilda Maria, via redes sociais

Trânsito comprometido

Faço um forte apelo para que a CTTU e a SEMOBIL enviem diariamente equipes para a Avenida Beira Mar e Avenida Boa Viagem, no limite dos municípios de Recife e Jaboatão. Obras no calçadão estão retirando uma faixa de rolamento inteira da já estrangulada avenida. Na faixa mais à direita, o estacionamento deve ser proibido enquanto durar esta obra, pois ficamos apenas com duas faixas de rolamento para absorver todo o tráfego da Zona Sul e das praias de Jaboatão. O que já era ruim ficou ainda pior com essa trapalhada da Prefeitura do Recife, que resolveu fazer esta "obra" no período de ano letivo, não levando em conta o maior fluxo de veículos neste período. Todos os dias, no horário de pico, o congestionamento chega até o cruzamento com a Avenida Arão Lins de Andrade, em Piedade. Com uma ação conjunta entre os dois órgãos de trânsito até o final das "obras", o pobre condutor que já perde muito tempo no trânsito, agradece.

Fábio Júnior, por e-mail