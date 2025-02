Voz do Leitor, 07/02: Prédio do Ginásio Pernambucano deteriorado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O histórico prédio localizado na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, necessita de uma reforma estrutural

Prédio do Ginásio Pernambucano deteriorado

Vejam a situação atual do histórico prédio do Ginásio Pernambucano, localizado na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista. É lamentável ver um imóvel tão bonito, que sempre foi um cartão postal de nossa arquitetura e que embelezava a região central do Recife, às margens do Rio Capibaribe, mas que agora se encontra caindo aos pedaços. Pintura se descascando, janelas deterioradas... Uma pena. Espero que os governantes coloquem a mão na consciência e tomem uma providência para recuperar esse prédio histórico.

Genival Paparazzi, por e-mail

Prédio do Ginásio Pernambucano deteriorado - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Jaboatão debaixo d'água

Mais um prenúncio do que se tornará a cidade de Jaboatão durante o inverno está acontecendo nessas poucas chuvas de verão que ocorreram nesta semana. Mais uma vez, os moradores dos bairros de Piedade, Candeias e Barra de Jangada tiveram suas casas inundadas pela lama suja de esgoto e perderam móveis, alimentos e também o pouco que lhes restara de dignidade. Infelizmente nada, absolutamente nada, foi feito ou planejado para o futuro da Lagoa Olho D'agua, principal endereço das águas pluviais dessa região. A lagoa encontra-se suja, entupida de lixo, mato e com as margens invadidas há muitos anos, mas nenhuma providência é tomada para devolver este equipamento de lazer, pesca e solução para os munícipes. Já passa da hora do gestor municipal colocar sua equipe para levantar da cadeira, suar a camisa e ir em busca de convênios e projetos junto aos governos estadual e federal. Importante destacar que instituições internacionais como o BIRD (que recentemente emprestou bilhões para o município vizinho do Recife) e CAF, têm linhas de crédito específicas para grandes obras de infraestrutura e macrodrenagem. Falta empatia, falta compromisso com quem mais precisa, falta humanidade, falta acima de tudo vontade política de resolver as coisas.

Fábio Júnior, por e-mail

Tragédias evitáveis

A tragédia que culminou na morte de cidadãos eletrocutados mostra, claramente, a negligência das autoridades em resolver problemas estruturais como alagamentos e redes elétricas públicas precárias. E, o pior de tudo, é o secretário tentar minimizar a relação entre a chuva e o acidente, como se isso não fosse um reflexo direto da falta de ações preventivas. Em resumo, seguimos expostos a riscos totalmente evitáveis devido a essas posturas adotadas pelas autoridades.

Carla Moura, via redes sociais

Catástrofe não é culpa da chuva

Todos os anos sempre acontece a mesma coisa na Região Metropolitana do Recife: a culpa é sempre da chuva, do volume de água acima da média, mas nunca vemos nem o Estado, nem as Prefeituras (Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Paulista, etc.) fazerem algo para evitar mortes e tragédias. Infelizmente, as pessoas sempre votam nos mesmos políticos. Devemos aprender que quando não fazem o que deve ser feito, não merecem ser eleitos ou reeleitos. O pernambucano precisa aprender isso.

Donias Neri, via redes sociais

Despesa com os vereadores

O presidente da Câmara Municipal está empenhado em ampliar espaço para seus subordinados. Para que aumentar ambiente de trabalho desses irrelevantes funcionários? Uma racionalização econômica seria diminuir drasticamente o quadro pessoal. Para que gastar dinheiro suado dos nossos impostos custeando salário desproporcional de vereador? Uma ação urgente, racional e assertiva seria retirar velhos e crianças, famílias inteiras encharcadas e famintas das ruas da capital. Paralelamente, todos os penduricalhos que esses empregados injustamente recebem deveriam ser de imediato extintos. É uma vergonha. Lutemos para que cargo de vereador volte a ser indicado pelo governador como nos anos 70, sem nenhuma despesa ao Erário.

Ana Menezes, por e-mail

Aparelhos quebrados no Parque da Tamarineira

Atenção, Prefeitura do Recife, os aparelhos destinados para a prática de atividade física do Parque da Tamarineira já constam com dois quebrados. Instalar é bom, mas a manutenção também é importante. Pois, do contrário, daqui a pouco não terá mais nenhum aparelho para a realização dos exercícios. Peço que a gestão municipal tome uma providência para promover o devido conserto.

Maurício José, por e-mail

Racionamento de água

A Compesa suspende o abastecimento de água do Jordão e Jardim Jordão. Tais localidades sofrem há anos com o racionamento imposto pela empresa e as autoridades não tomam providências. São apenas de 5 a 6 dias por mês com água nas torneiras. Todavia, a conta chega mensalmente às residências.

Emmanuel Ferraz, por e-mail