Voz do Leitor, 08/02: Lixo acumulado no centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diante da enorme sujeira na Rua do Hospício, leitor da coluna cobra maior eficiência da Emlurb na limpeza urbana na região central do Recife

Lixo acumulado no centro do Recife

Essa é a situação do centro do Recife. Para onde a gente olha, enxerga uma enorme quantidade de lixo. O registro feito é na Rua do Hospício, próximo ao SL Hotel, mas basta percorrer por toda Avenida Conde da Boa Vista, Rua 7 de Setembro, que o cenário é o mesmo. Peço que a Emlurb/ Prefeitura do Recife possa ter mais zelo e boa vontade para cuidar na região central da cidade, como tem para com as Zonas Sul e Norte da capital.

Genival Paparazzi, por e-mail

Lixo acumulado no centro do Recife - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Descarga elétrica

A rede elétrica de Pernambuco é uma bagunça. Você anda nas ruas e avenidas observando um emaranhado de fios, tudo desorganizado. Como se não bastasse a questão estética, agora temos de nos preocupar também com o risco de choque elétrico, vide os casos que resultaram em morte nesses dias de chuva, com inocentes morrendo após sofrer uma descarga elétrica. Falta fiscalização e manutenção da fiação nos postes públicos.

Cleiton Rodrigues, por e-mail

Queda de aviões

Ultimamente estamos vendo alguns aviões de pequeno porte caindo e vitimando muitas pessoas. Em dezembro, 10 pessoas da mesma família acabou morrendo após a queda do jatinho em Gramado, no Rio Grande do Sul, às vésperas do Natal. Agora, nesta sexta-feira (7), outro jato caiu em São Paulo, poucos minutos depois de decolar do Aeroporto Campo de Marte. Em 2021, a cantora Marília Mendonça infelizmente também faleceu após o jatinho em que estava (de modelo semelhante ao que caiu em São Paulo) se chocar com uma rede de fios elétricos. Sem falar, também, o cantor Gabriel Diniz, que faleceu em 2019. Os órgãos e autoridades competentes precisam ser mais rígidos quanto as condições desses aviões. Só pode ser permitido voar com uma vistoria detalhada.

Marta Arruda, via redes sociais

Dinheiro mal gasto

Se os mais de R$ 600 milhões gastos em propagandas e shows fossem investidos em obras de infraestrutura necessárias, talvez não tivéssemos tantos alagamentos no Recife. Todo ano é a mesma coisa... A Prefeitura gasta rios de dinheiro no Carnaval, pagando cachês milionários para artistas de fora, deixando de priorizar os serviços urgentes na cidade.

Sérgio de Castro, via redes sociais

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua agindo como se fosse o dono do mundo. Depois de pensar em anexar o Canadá, a Groenlândia e o canal do Panamá, agora quer tirar os palestinos de Gaza. Ao meu ver, o governo federal está certo ao considerar Trump um bravateiro, que só está isolando os Estados Unidos do resto do mundo.



Sylvio Belém, por e-mail

Gastos com o judiciário

O velho corporativismo do Judiciário brasileiro ficou ainda mais patente quando o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, veio a público querer justificar os gastos absurdos desse poder. Afirmou ainda que "todos os gastos do STF são divulgados em páginas de absoluta transparência". Ora, o Supremo não está fazendo mais do que sua obrigação com essa divulgação. Só se esqueceu de lembrar que temos o Poder Judiciário mais caro do mundo, equivalente a 1,2% do PIB, e com tendência de crescimento; e que apenas o STF tem um gasto anual de praticamente R$ 1 bilhão para bancar 11 ministros e uma única sede, com um custo por magistrado de R$ 91 milhões.

Marco Wanderley, por e-mail

Hidratante vandalizado

O Hidratante Urbano de número H-179, existente na calçada da Rua Hipólito Braga, esquina com Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, foi danificado e teve parte de suas peças roubadas. Seria importante o comparecimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros para uma vistoria, recomposição das peças e devido conserto.

Izabel Wanderley, por e-mail