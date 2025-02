Voz do Leitor, 09/02: Galeria pluvial entupida e sem limpeza em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leitor denuncia a situação da galeria localizada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, esquina com a Padre Bernardino Pessoa, na Zona Sul do Recife

Galeria pluvial entupida e sem limpeza em Boa Viagem

Um dos motivos de várias ruas e avenidas alagarem é o fato de as galerias estarem entupidas com folhas e terra, como esta localizada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, na esquina com a Padre Bernardino Pessoa, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A falta de limpeza dificulta a escoação da água. A mobilidade das pessoas que precisam ir ao Colégio Santa Maria ou ao comércio local foi prejudicada, na última quarta-feira (5). A Emlurb nunca limpou a galeria como forma de prevenção. Então, fica o apelo a Prefeitura do Recife para que antes das próximas chuvas, desobstruam as galerias pluviais.



Wellington Monteiro, por e-mail

Chuva não é o problema

Depois de mais de 12 anos da administração do PSB na Prefeitura do Recife, os velhos problemas de alagamentos não só continuam como pioraram a cada ano. E sempre o prefeito de plantão - tanto Geraldo Júlio (8 anos de governo), quanto João Campos (mais de 4 anos) - acusaram o excesso de chuvas, como se isso fosse um fenômeno raro na nossa capital. Ou não foram ler a história, ou fazem cara de paisagem pensado que o povo é besta. Enquanto isso, dinheiro para propaganda governamental e para criar cargos e funções para seus aliados tem de sobra e muito mais. Prefeito João Campos, precisamos de menos dancinhas, menos cabelos platinados, menos aparições em redes sociais e de mais ações concretas para tratar os problemas da cidade.

Marco Wanderley, por e-mail

Obras que não acabam com os alagamentos

A chuva da última quarta-feira (5) foi um indício de que as obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura do Recife/Emlurb não está tendo resultados. Sem dúvida, o dinheiro do contribuinte está sendo escoado pelos ralos como as águas da chuva. Ruas e avenidas sempre alagadas e intransitáveis em tempo de chuva. E, nessas horas, o prefeito do Recife, João Campos, deve estar suplicando para a chuva parar. Vai passar um bom tempo escondido e se esquivando da imprensa.

Augusto César, por e-mail

Galhos emaranhados nos fios

Na esquina da Rua Nicarágua com a Rua da Hora, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, tem uma árvore que precisa de poda e cuidados, visto que alguns galhos mais finos estão emaranhados nos fios. Peço a Neoenergia Pernambuco que faça uma vistoria e uma limpeza em seus galhos.

Izabel Wanderley, por e-mail

Abandono do centro do Recife

O centro do Recife está cada dia mais abandonado pela Prefeitura e pelo governo do Estado. Nas imediações da Rua da Soledade, por exemplo, o descaso é muito grande... Deveriam colocar postos de atendimento da Prefeitura e do governo no local para aumentar a circulação de pessoas e incentivar os comerciantes locais.

Maria Geraldo, por e-mail

Cabide de empregos

Em nada vai contribuir ou melhorar o Estado com as indicações de 37 políticos desempregados para cargos dentro da Secretaria da Casa Civil. Muito pelo contrário, é um tapa na cara da sociedade. Como gostaria que o TCE e a OAB de Pernambuco entrasse como uma ação de "improbidade administrativa" contra o governo do Estado.



Érique Medeiros, por e-mail

Compesa

Na manhã da última sexta-feira (7), a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou a retomada da distribuição de água nas áreas de morro que estavam com o fornecimento suspenso devido às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nos últimos dias. A medida cumpre o Protocolo de Segurança de Abastecimento de Água em áreas de morro, iniciativa adotada na última quarta-feira (5), de forma preventiva, para garantir a segurança dos sistemas de abastecimento de água localizados nessas regiões e, principalmente, da população.

Assessoria de Imprensa